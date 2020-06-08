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小米版 “相互宝”来了！0 元准入，最高 50 万互助金保障

2020/6/8 11:10:22来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 今天上午，小米金融通过官方微博宣布，全新产品 “小米互助”将于 6 月 15 日正式上线，最高 50 万互助金保障，0 元准入，覆盖 82+10 种大病，众人分摊。

5 月 20 日，小米支付运营主体公司小米数字科技有限公司成立了一家全资子公司——北京守望相助科技有限公司，注册资本 2000 万元。小米金融相关负责人曾表示，“我们会进入网络互助领域，借助数字科技的力量为消费者提供普惠互助保障服务。”

“网络互助”这个概念最早萌芽于 2011 年，随着移动支付的普及，直到 2014 年下半年，才由 e 互助完成业务逻辑的基本闭环，网络互助进入实质运行阶段。2019 年，因为蚂蚁金服相互宝的成功上线，网络互助行业迎来第二春，随后滴滴、苏宁、360、美团、百度、新浪等巨头纷纷入局。

IT之家发现，支付宝的 “相互宝”最高 30 万互助金保障，低于小米互助的最高 50 万互助金保障。目前，小米金融已拥有第三方支付、网络小贷、虚拟银行、保险经纪、融资担保、消费金融等牌照，主要业务范围包括消费信贷、第三方支付、互联网理财、互联网保险、供应链金融、金融科技、虚拟银行及海外板块等。

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