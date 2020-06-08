【IT之家开箱】猫王 · 野性 mini 蓝牙音箱图赏

近日猫王新推出了一款野性 mini 便携蓝牙音箱（以下简称 “猫王 mini 音箱”），IT之家已经拿到这款产品，为大家带来其开箱图赏。

这款蓝牙音箱是隶属猫王野性风格的一款产品，采用了军工风设计，个性知足。

外包装采用了绿色 “工具箱”设计，箱子上方还印有 WILD（野性）和 1964 字样。

猫王 mini 音箱身材自然很小，仅有 60.8*35.7*77.9mm，一只手可握，249g 重量还是很有分量的。外壳主要由锌镁合金压铸成型，坦克同质涂装材质，采用三喷三涂的装甲车烤漆工艺，支持 IPX5 级防水，还有闪粉处理。

猫王 mini 音箱中间黑色源泉是喇叭，左上角是音量旋钮，旋钮采用金属滚花设计，旋转时带有齿轮咬合的咔咔棘轮声。上中部有一个黑色旋转按钮，具有开关机、打开蓝牙、手电筒控制功能。右上角是频道开关，旋转可切换频道，长旋转（3s）可快进或后退，短按可播放或暂停。

机身右侧是隐藏式 Mirco USB 充电接口

顶部是蓝牙指示灯、手电筒发光窗口，在户外可以当手电筒使用，只需要长按开关机键即可

硬件方面，猫王野性 mini 内置高功率数字功率放大器，配合 N40 钕铁硼磁体大口径喇叭、刚性金属大容积腔体以及精心调试的 DSP。内置 800mAh 锂离子，充满电后可连续使用 6 小时。如果要使用收音机功能需要下载 ohPlay 猫王妙播 App，当然也可以直接连接手机作为蓝牙音响使用。

IT之家了解到，猫王收音机是中国音响设计师曾德钧先生于 2005 年创立的精致潮玩复古音响品牌，猫王旗下每款产品都承袭电台文化，主打回归野性，硬核发声，潮玩新声，中国创造。