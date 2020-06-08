研究机构：京东方智能手机 OLED 面板全球营收份额年底达 12%

6 月 8 日消息，据国外媒体报道，在苹果的带动下，智能手机已在越来越多的采用 OLED 屏幕，国内的京东方、华星光电等面板制造商，也具备生产 OLED 面板的能力，并已开始向智能手机厂商供货。

研究机构的报告显示，京东方在全球智能手机所用 OLED 面板营收中所占的比重，今年预计会翻番。

预计京东方智能手机 OLED 面板营收的份额今年将翻番的，是面板供应方面的咨询机构 DSCC（Display Supply Chain Consultants）。

DSCC 在报告中表示，今年一季度，京东方在全球智能手机 OLED 面板营收中所占的比例，由去年四季度的 1.9% 提升到了 6%，几乎超过 LG 旗下的 LG 显示公司，而在今年四季度，京东方所占的份额预计会达到 12%。

DSCC 在报告中表示，京东方在智能手机 OLED 面板市场的营收比重增加，主要是得益于两个方面，首先是新推出的 5G 智能手机，普遍采用 OLED 屏幕；其次则是供应扩大，扩大到更多的华为机型，也开始向 OPPO、小米甚至苹果等新客户供货。

目前全球的 OLED 屏幕中，智能手机占到了很大的比重，DSCC 在报告中就预计，今年全球 OLED 面板市场 330 亿美元的营收中，智能手机所用的 OLED 面板将占到 266 亿美元，比重超过 80%。

智能手机 OLED 面板营收比重大幅提升，也就意味着京东方在全球 OLED 面板营收中所占的比重，也将会有明显提升，DSCC 的数据就显示，今年一季度京东方 OLED 面板的营收，在全球的比重已由去年四季度的 2.6% 提升到了 5.6%。