小米 10 降价！ 曝已能购买到 TCL 华星国产 AMOLED 屏幕版本

IT之家6 月 7 日消息 2 月 13 日，小米正式发布旗舰手机小米 10 和小米 10 Pro，其搭载了定制的 AMOLED 曲面屏，在发布会上，雷军大方承认巨资定制了三星 AMOLED 曲面屏，还为了推动器件国产化，再巨资定制了华星光电 AMOLED 曲面屏。

现在 618 期间，小米 10 手机迎来降价，此前官方表示 8GB+128GB 标准版降 200 元，小米 10 8GB+256GB、12GB+256GB 还曾降价 300 元。据微博博主 @数码闲聊站 消息，最近降价的小米 10 可以买到华星屏版本了，此前称这块屏幕有新的屏幕 IC 可以调到 120Hz，支持校色，接下来新机还会使用。

据华星光电方面介绍，这款拥有曲面 + 超小孔外观的屏幕由 TCL 华星自主研发并生产，屏幕尺寸为 6.67 吋，长宽比 19.5:9，分辨率为 2340×1080。

这是首款国产化、采用极小屏内打孔技术的 AMOLED 柔性屏，屏幕内孔径仅 2.6mm，比三星 Note10 或 S10 的孔径尺寸还要小。

在触控技术方面，该屏幕采用了封装触控一体化技术，直接将触控层制作于薄膜封装层之上（Direct on-cell touch, DOT），不用再单独增加一层外挂触控层，可以有效减小屏幕厚度、降低产品成本。TCL 华星成为继三星之后，第二家可量产柔性 on-cell 打孔屏的公司。

IT之家报道，另外该屏幕采用 TCL 华星的极致窄边框技术，屏幕下边框不到 1.8mm，搭配双曲面 3D 贴合技术，从而大幅提高手机的屏占比。

IT之家发现，在显示性能方面，该屏幕像素排列为 TCL 华星自有专利的珍珠型（Pearl）排布，拥有 500nits 的全屏亮度，最大亮度超过 800nits、局部的峰值亮度则超过 1100nits，DCI-P3 色域覆盖率达到 100%，对比度高达 5,000,000:1。

小米 10 采用 TCL 华星自主开发的第三代 EL 材料和器件结构，该屏幕具备低功耗、长寿命、护眼低蓝光等技术优点，已通过德国莱茵 TUV 检验，获得莱茵 TUV 低蓝光认证证书。

此外，该屏幕采用了 DC 调光技术，避免低亮度时的屏幕闪烁。同时该屏幕支持 90Hz 显示与 180Hz 的触控报点率，带来更顺畅的游戏与动态画面体验。