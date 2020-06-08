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中国电子：国产首条高世代 G8.5＋ 溢流法电子玻璃项目通过鉴定

2020/6/8 17:57:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息  中国电子官方宣布，6 月 3 日，中国电子旗下彩虹股份承担的科技部专项 “国产首条高世代 G8.5 + 溢流法电子玻璃产线技术、工艺、装备研发及产业化”项目在合肥产业基地，顺利通过由中国科学院院士欧阳钟灿等 7 位行业专家教授组成的中国电子学会专家组的科技成果鉴定。

鉴定委员会表示，该项目技术工艺复杂、研制难度极大，经济和社会效益显著，成果属国内首创，技术水平国内领先、国际先进，解决了我国新型平板显示产业的高端关键材料亟需自主研发的重大问题，对推动我国高世代电子玻璃国产化、保障产业链生态安全、高质量发展具有重要战略意义。

IT之家了解到，“国产首条高世代 G8.5 + 溢流法电子玻璃产线技术、工艺、装备研发及产业化”项目通过自主研发，共申请发明专利 90 项（其中 10 项已授权），获得实用新型专利 73 项，发表论文 28 篇，形成高世代 G8.5 + 溢流法电子玻璃产业化全套设计和技术文件，为加速实现高世代基板玻璃产业化提供技术保障。

据悉，该项目是彩虹股份在成功实现 G7.5 产品产业化的基础上，通过自主创新，突破核心技术，建成的国内首条拥有自主知识产权的高世代 G8.5 + 溢流法电子基板玻璃热端生产线，实现了 G8.5 + 基板玻璃产业化，项目产品性能达到设计指标，满足用户批量使用要求，突破了制约我国高世代电子玻璃产业化发展瓶颈。

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