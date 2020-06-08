张朝阳直播带货首秀，称未来会拉更多名人来搜狐视频直播

6 月 8 日晚间消息，搜狐公司董事局主席兼 CEO、搜狐视频 CEO 张朝阳今晚七点在搜狐视频开启个人直播带货首秀。

此次直播带货以《Charles 的好物分享》为主题，张朝阳带货的物品，都是他生活中长期使用过，觉得不错的好物，并采取限量发售。

张朝阳在直播中强调 这次直播带货要 “抛砖引玉”，未来会拉动更多名人来搜狐视频入局直播，跟搜狐的优势基因相结合，打造独具特色的价值平台。

此次虽是带货首秀，但此前张朝阳已经坚持多年进行英语新闻等各种直播，算的上是 “资深主播”。

张朝阳表示很看好直播带货的形式，直播带货不是一个风口，而是长期的趋势。而直播未来进化的平台化方向，一直在搜狐战略的规划之中。

对于这种 “人货场”新的结合方式，张朝阳认为，使好的产品能够被喜欢的人用，是新的营销方向，是一个很好的态势。

“直播这件事一定要特别真实，带的货肯定是我看好的东西，一目了然。”而内容呈现也是，“更多的是对自身生活方式的介绍。”

张朝阳表示自己的带货方式跟其他网红主播和纷纷入局的大佬都有差别，这次带货是“先开个头，希望更多的名人和专家入驻搜狐视频更多直播，更多‘营业’。”

这番表态的背后是搜狐视频正将直播平台推向更广阔的大众领域，据了解，张朝阳直播带货首秀之后，搜狐视频计划引入更多领域知识群体，让大批知识达人和大 V 入驻并开播以及带货。