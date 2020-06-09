摩托罗拉 One Fusion + 正式发布：弹出式摄像头，骁龙 730+5000mAh 电池

IT之家 6 月 9 日消息 摩托罗拉刚刚发布了名为 One Fusion + 的新机，该机也是摩托罗拉第二款采用弹出式自拍摄像头的手机。

摩托罗拉 One Fusion + 手机拥有与 One Hyper 类似的 6.5 英寸 FHD + 显示屏，但新机运行的是更强大的骁龙 730 芯片组，搭配 6GB 内存和 128GB 存储空间。手机背面是四摄像头系统，拥有 6400 万像素主传感器、800 万像素超广角摄像头、500 万像素 “微距视觉”摄像头和 200 万像素深度传感器。在自拍方面，One Fusion + 拥有 1600 万像素的弹出式摄像头，采用 4 合 1 像素合并技术。

除了更新的处理器和四颗后置摄像头外，One Fusion + 在其他几个方面也比 One Hyper 更加出色。该机搭载了更大的 5000mAh 电池，不过只支持 15W 快充。One Hyper 的电池容量为 4000mAh，但支持更快的 45W 充电速度。One Fusion + 还支持 FM 收音机、可扩展存储、后置指纹传感器以及 3.5mm 耳机插孔。在软件方面，该机预装 Android 10 系统。

IT之家了解到，摩托罗拉 One Fusion + 将于本月晚些时候开始在欧洲发售，售价 299 欧元（约 2386 元）。将提供两种颜色：暮光蓝和月光白，其中白色款正面也采用了白色面板，目前还没有在其它地区上市的消息。