欧洲空间局：过去 200 年，全球磁场强度下降了 9%

北京时间 6 月 9 日消息，地球磁场中一个长期存在的强度弱值区正变得越来越奇怪，甚至可能会分裂成两个截然不同的异常区域。

南大西洋异常区（South Atlantic Anomaly）是地球磁场位于非洲和南美洲之间的一片区域，覆盖范围遍及南美洲南部及南大西洋海域。至少几十年来，这一区域的磁场变得越来越弱，而这也是全球趋势的一部分。根据欧洲空间局（ESA）的数据，在过去 200 年里，全球磁场强度降了 9%。南大西洋异常区似乎是一个特殊的变化点。现在，对该异常区域进行调查的卫星探测结果显示，在非洲西南部，地磁强度正在加剧减弱，表明南大西洋异常区可能会分裂成两个单独的低磁区。

欧洲空间局指出，这一变化并不意味着会发生任何迫在眉睫的危险，但或许将有助于揭示驱动这些变化的地核活动。目前，欧洲空间局的卫星正在收集有关电磁场的数据，希望能够回答这个问题。

不断变化的区域

指南针和全球定位系统（GPS）的正常工作依赖于地球磁场，而这个磁场的存在，也保护了地球免受带电太阳粒子的伤害，避免这些粒子损坏电力设备。因此，地球磁场的波动有着重要意义，但科学家对此的了解还十分有限。地球的磁场来自于熔融铁核心的搅动，地核就像一块巨大的磁铁（因此会有北极和南极）。但是，地磁场并不像典型的条形磁铁那样整齐划一，而是具有强弱不一的区域，有时甚至会出现南北磁极交替的情况。

目前，地磁场的减弱可能预示着又一场 “地磁逆转”，但也可能只是暂时的波动。研究发现，如果地磁场确实逆转，即北磁极和南磁极发生对调，则南大西洋异常区很可能就是这场变化的起源。

欧洲空间局于 2013 年发射的 Swarm 卫星群正在探测这一异常现象，以寻找能够解释地核状况的微小变化。据欧洲空间局介绍，自该卫星群进入轨道以来，南大西洋异常区已经形成了第二个弱磁强度中心。这一异常区域的出现表明地核发生了一个复杂的过程；该机构在一份新闻稿中称，单单用偶极子和南、北磁场并无法解释这种变化模式。

神秘的地核

“南大西洋异常区东部新出现的最弱值在过去十年中已经出现，近年来正在迅速发展，” 亥姆霍兹波茨坦中心 - 德国地学中心的地磁研究者尤尔根 · 麦茨卡（Jürgen Matzka）在一份声明中说，“我们非常幸运能将 Swarm 卫星送入轨道，调查南大西洋异常区的发展。现在的挑战是理解地核中驱动这些变化的过程。”

据欧洲空间局称，该区域的磁场非常弱，有时足以影响经过该地区的卫星。失去磁场保护之后，国际空间站和其他近地轨道卫星有时会受到空间辐射的影响，发生通讯中断或电脑故障等 “单一事故”。宇航员有时会看到眼前突然出现白光。

2018 年，前宇航员特里 · 弗茨（Terry Virts）在接受 BBC 采访时表示：“这是一个众所周知的区域，所有不同类型的卫星——不仅仅是载人空间站，还有普通的通信卫星和其他卫星——都会出现问题。你会想要尽可能快地经过那里，无论是前往月球，还是去或者任何你要去的地方。”