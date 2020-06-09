苹果遭起诉：iPhone 滑动解锁等功能侵犯专利

IT之家 6 月 9 日消息 一家名为 Neonode 的瑞典公司向苹果提起诉讼，称苹果的 QuickPath 和滑动解锁等功能侵犯了其专利。

Neonode 将该诉状提交给了美国德克萨斯州西区地方法院，声称苹果基于手势的 iOS 导航和滑行键入（QuickPath）打字功能直接侵犯了其知识产权。

涉案知识产权为美国专利号 8,095,879，该专利涵盖了基于手势与触摸屏的交互，还有美国专利号 8,812,993，该专利主要是触摸屏显示器上的 “可点击激活的图标”。

IT之家了解到，Neonode 是一家总部位于瑞典的光学触摸屏技术公司，该公司在 2012 年初获得了这项专利，不过该公司声称，该专利是在十年前就申请了。2000 年代，该公司还在欧洲生产了几款基于触摸屏的手机，如 Neonode N1 和 Neonode N2。

2012 该公司就起诉过苹果，大约在同一时间，苹果正在起诉三星和摩托罗拉等安卓设备制造商，称其侵犯了自己的 “滑动解锁”专利。值得注意的是，Neonode 的专利被三星用来作为对苹果诉讼的抗辩。

如今，时隔近 8 年，Neonode 再次起诉苹果，因为苹果在 iPhone 11 Pro 和较新的 iPad Pro 等设备中进一步采用了基于触控的手势操作，放弃 Home 键，改用向上滑动解锁功能。

Neonode 还声称，苹果提供第三方滑动手势键盘应用也是对其 879 号专利的直接侵犯，因为这些应用 “托管在苹果拥有和 / 或运营的服务器上，或在苹果的指示下下载到苹果设备上”。

基于第三方键盘应用的可用性，Neonode 的诉讼将范围更广的 iPhone、iPad 和 Apple Watch 设备（包括 iPhone 4s 和 iPad Air 2）列为侵权产品。

虽然 Neonode 声称已经将其基于触摸的手势技术授权给了知名企业，但它指出苹果并不在其中。不仅如此，这家瑞典公司声称，苹果至少从 2012 年 2 月起就知道了 879 号专利，其侵权行为 “一直是故意的”。

Neonode 要求对该案进行陪审团审判，并要求苹果对涉嫌侵权行为进行赔偿，以及对其使用该技术的永久禁令。