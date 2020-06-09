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消息称三星 Galaxy Fold 2 屏幕升级：采用 UTG 玻璃，强度提升寿命更长久

2020/6/9 10:21:53来源：TechWeb作者：Suky责编：远洋评论：

按照往年惯例，三星会继续在今年的下半年推出全新一代 Galaxy Note20 系列旗舰，除此之外，新一代折叠屏手机 Galaxy Fold 2 也将同台亮相。随着 6 月的开启，距离新机的发布也更近了一步。现在有最新消息，继外观渲染图之后，近日有外媒带来了该机屏幕方面的更多细节。

据外媒最新发布的消息显示，供应链近日确认，全新的三星 Galaxy Fold 2 将会继续采用 Galaxy Z Flip 同款的 UTG 玻璃。此前初代 Galaxy Fold 手机的屏幕较为脆弱，加上第一代铰链工艺的缺陷，一度让三星陷入舆论的漩涡。而 UTG 玻璃的优势就在于可以将手机屏幕的强度大幅提升，寿命也会更加长久，避免重蹈前作的覆辙。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机将基本延续了上一代的设计思路，依旧将采用内折叠设计，不过 Fold 2 的内屏将前代的刘海设计升级为时下流行的挖孔屏设计，前置摄像头开孔位于屏幕右上角，而外屏似乎仍将采用水滴屏设计。将搭载高通骁龙 865 旗舰平台，可能会 12GB 内存。将搭载 UTG（超薄玻璃）技术，这是三星继 Galaxy Z Flip 之后第二款采用 UTG 技术的折叠屏旗舰。将后置矩形五摄相机模组，全面提升影像实力。此外，该机将依旧支持 S Pen。

据悉，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机目前已经开始量产，很可能会和新一代三星 GalaxyNote20 系列旗舰一同在 8 月发布。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：三星Galaxy Fold 2

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