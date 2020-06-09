5 月 34 家中国游戏发行商入围全球收入百强榜

6 月 9 日上午消息，Sensor Tower 商店情报平台显示，5 月 30 个中国手游发行商在全球共计吸金超过 19.4 亿美元，较上期增长 11.5%，占当期全球手游总收入 28.9%。

据 Sensor Tower 数据，5 月中国手游发行商中，《王者荣耀》收入环比增长 31%，实现了上市 4 年来的最大增幅，创历史新高，并带动腾讯手游收入环比上涨 15%。

灵犀互娱《三国志 · 战略版》PK 赛季群雄割据于 4 月底上线，游戏收入随即刷新记录，发行商收入亦环比增长 32%，是截至目前国区 iOS 月收入最高的沙盘策略手游。

4 月底在国内推出 3D 卡牌手游《山海镜花》的同时，游族在日本市场发行了《少年三国志 2》日文版（三国志ブラスト - 少年ヒーローズ）。国内和海外两款产品的成功上市，使得游族 5 月收入环比增长 43%。

悠星网络在海外发行的《明日方舟》，《碧蓝航线》和《雀魂》收入均实现增长，5 月发行商收入环比上涨 23%，位列榜单第 13 名。

与此同时，鹰角网络在国内发行的《明日方舟》迎来一周年庆典，在大量游戏内活动和玩家的热情追捧下，5 月 1 日当天收入达到历史第二高位，且 5 月收入近乎是 4 月的四倍。目前，《明日方舟》在国内和海外的收入基本持平。

榜单之外，入围全球收入 Top100 的中国手游发行商还有掌趣科技，Six Waves，Tap4Fun 和中文在线共 34 家厂商。