女生游戏充值 6 万被发现后自杀，腾讯称已完成退款

IT之家 6 月 9 日消息 据北京青年报报道，5 月 6 日晚，辽宁省葫芦岛市实验中学的初三学生刘歌从家中阳台坠楼，自杀身亡。而在此之前，刘歌曾绑定母亲的账户在一款名为《龙族幻想》的游戏中消费共计 61678 元。

据悉，家人发现账户余额异常后，因刘歌一开始没有承认，以为被盗刷报警。不久后刘歌给母亲留下一条短信后跳楼自杀。

IT之家了解到，《龙族幻想》为祖龙娱乐研发、腾讯游戏代理发行。对于为何未成年人如何进行 6 万多的消费问题，腾讯方面表示，目前该产品已根据主管部门要求接入防沉迷新规，对经公安实名校验为未成年人的账号，严格限制游戏时长与消费。刘歌的游戏账号在游戏内完成了实名验证，显示是一名 40 岁的成年人。所以有可能是使用了家长身份信息进行实名验证。

腾讯回应还表示，家长在孩子出事之后，曾通过 “腾讯客服”微信公众号反馈了未成年人退费诉求，客服根据用户文字描述的未成年消费情况，引导提交基本信息，但从系统记录来看，家长没有完成后续操作。

5 月 27 日，腾讯客服排查到这起异常中止的用户反馈，对家长进行了主动回访，并在沟通过程中才获知此前令人痛心的家庭变故。腾讯方面对此事十分关注，并积极推进退款事宜。目前，已经完成了相关消费情况的核对以及退款处理。根据银行清算流程，预计用户在近 1-2 天就会收到退款。腾讯客服也会主动跟进，确定退款到账情况。