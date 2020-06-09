内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

女生游戏充值 6 万被发现后自杀，腾讯称已完成退款

2020/6/9 11:34:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 9 日消息 据北京青年报报道，5 月 6 日晚，辽宁省葫芦岛市实验中学的初三学生刘歌从家中阳台坠楼，自杀身亡。而在此之前，刘歌曾绑定母亲的账户在一款名为《龙族幻想》的游戏中消费共计 61678 元。

据悉，家人发现账户余额异常后，因刘歌一开始没有承认，以为被盗刷报警。不久后刘歌给母亲留下一条短信后跳楼自杀。

IT之家了解到，《龙族幻想》为祖龙娱乐研发、腾讯游戏代理发行。对于为何未成年人如何进行 6 万多的消费问题，腾讯方面表示，目前该产品已根据主管部门要求接入防沉迷新规，对经公安实名校验为未成年人的账号，严格限制游戏时长与消费。刘歌的游戏账号在游戏内完成了实名验证，显示是一名 40 岁的成年人。所以有可能是使用了家长身份信息进行实名验证。

腾讯回应还表示，家长在孩子出事之后，曾通过 “腾讯客服”微信公众号反馈了未成年人退费诉求，客服根据用户文字描述的未成年消费情况，引导提交基本信息，但从系统记录来看，家长没有完成后续操作。

5 月 27 日，腾讯客服排查到这起异常中止的用户反馈，对家长进行了主动回访，并在沟通过程中才获知此前令人痛心的家庭变故。腾讯方面对此事十分关注，并积极推进退款事宜。目前，已经完成了相关消费情况的核对以及退款处理。根据银行清算流程，预计用户在近 1-2 天就会收到退款。腾讯客服也会主动跟进，确定退款到账情况。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    