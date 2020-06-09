Redmi 路由器 AX5 详解：支持 WiFi 6 / 内置腾讯网游加速器，首发价 229 元

IT之家 6 月 9 日消息 今天 Redmi 正式发布了旗下首款 Wi-Fi6 路由器——Redmi 路由器 AX5，支持最新的 Wi-Fi 6 技术标准，具备 Mesh 组网能力，搭载高通 5 核心、256MB 大内存、4 路 Qorvo 独立信号放大器，并与腾讯网游加速深度定制，定位轻旗舰。

Redmi 路由器 AX5 支持 Wi-Fi 6 网络，Wi-Fi 6（802.11ax）是新一代的 Wi-Fi 标准，相比上一代 Wi-Fi 5 （802.11ac）在传输速率、信号覆盖和数据延迟上都有大幅提升。尤其在多设备同时连接的场景下，Wi-Fi 6 路由器可以显著减少数据的延迟和卡顿。Wi-Fi 6 路由器搭配 iPhone11、Redmi K30 Pro 等支持 Wi-Fi 6 的移动终端使用，速度可以更快。相比目前家用主流 Wi-Fi5 AC1200 路由器，Redmi 路由器 AX5 无线速率提升可达 52%，通过千兆网口，能够 8 秒下载一部高清电影，充分利用每一兆带宽。

芯片方面，Redmi 路由器 AX5 采用了高通方案，企业级 5 核芯片高通 IPQ6000 运用于家用路由器上，保证网络时刻稳定。

Redmi 路由器 AX5 配备 4 核 64 位 A53 1.2GHz CPU + 单核 1.5 GHz NPU，算力高达 11040DMIPS。14nm 新一代工艺制程，更小尺寸内汇聚更澎湃的性能，显著降低功耗，发热量降低 20%。Redmi 路由器 AX5 还带有独立网络加速引擎（单核 1.5GHz NPU），专为处理网络数据流量，吞吐量提升 21% 的同时，CPU 占用降低 95%，显著提高数据转发效率，减少延时等待。观看 4K 高清网络视频的同时，也能和朋友畅快玩游戏，告别多应用并发时游戏卡顿掉帧。

为保证信号覆盖更广更稳定，Redmi 路由器 AX5 使用了四颗 Qorvo 高性能独立信号放大器。较集成放大器，独立放大器的信号强度提升 4dB，理论覆盖范围提升 50%。

Redmi 路由器 AX5 也支持 OFDMA、MU-MIMO 等技术和多台 Mesh 组网（7 月 15 日前升级支持）。OFDMA 技术允许路由器用一次传输就完成多达 8 台设备的数据发送，网络延迟可降低 66%；MU-MIMO 使多人上网更流畅；多台 Mesh 组网（7 月 15 日前升级支持）可以告别单个路由器信号有死角的窘境，搞定各种复杂户型，全屋信号无缝覆盖。

在设备接入方面，Redmi 路由器 AX5 搭载 256MB 大内存，支持 128 台设备同时接入。小米智能设备首次入网时，配合米家 APP 设置，无需手动输入密码。Redmi 路由器 AX5 还支持为市面上各种主流智能家居设备提供隐私安全防护，一键检测潜在漏洞。

对于游戏玩家的使用场景，Redmi 路由器 AX5 也内置了腾讯网游加速器（7 月 15 日前升级支持），支持主流国服游戏加速和海外游戏加速，覆盖 PC、手机、主机全平台。超低延迟更稳定，并且还免费赠送 3 个月会员体验时长。

IT之家了解到，Redmi 路由器 AX5 将于 6 月 10 日上午 10：00 在小米商城、小米有品、京东、天猫、苏宁等渠道开启预售，正式零售价为 249 元，参与订金预售的到手价仅为 229 元，家中路由器有换代需求的朋友不妨关注一下。