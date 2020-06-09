疫情下美国电商销售额或跃升 18%，仍难抵实体零售损失

6 月 9 日消息，据外媒报道，市场研究机构 eMarketer 发布最新预测显示，由于新冠疫情迫使更多人在线购物，2020 年美国电商销售额有望跃升 18%。然而，在线订单激增并不能抵消美国零售业整体下滑带来的损失。

分析师估计，2020 年美国总零售额将下降 10.5%，至 4.894 万亿美元，这是自 2016 年以来的最低水平，也比 2009 年经济衰退期间出现的 8.2% 降幅更大。

高级预测分析师辛迪 · 刘 (Cindy Liu)在报告中表示：“这是美国几十年来最严重的消费者支出冻结趋势。在短短几周内，随着美国人开始就地避难，3 月份零售额大幅下降。随着第二季度销售额降至年内最低点，消费者活动将需要数年时间才能恢复到正常水平。”

从长远来看，实体零售正在拖累整体零售业的表现。今年，实体零售额将下降 14%，至 4.184 万亿美元，线下销售可能需要长达五年的时间才能恢复到正常水平。报告称，电商不足以抵消这些损失，只会缓解零售业下滑的严重性。2020 年，电商销售额将攀升 18%，达到 7097.8 亿美元，占美国零售总额的 14.5%。

向在线购物转变对沃尔玛特别有利。报告指出，沃尔玛将首次超过 eBay，成为美国第二大电子商务零售商，仅次于亚马逊。该公司预计，沃尔玛的电商销售额将在 2020 年跃升 35% 以上，增长至占据美国电子商务市场 5.8% 的份额。

塔吉特 (Target)、百思买、家得宝 (Home Depot)和好市多 (Costco)也将增长。但毫无疑问，亚马逊的发展速度将超过其他公司。eMarketer 首席分析师安德鲁 · 利普斯曼 (Andrew Lipsman)称：“亚马逊将把电商市场份额提高至 38%，并延长其主导地位。”