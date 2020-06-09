中国联通完成云化重构：开卡业务每秒 4 万笔，效率提升 10 倍

6 月 9 日，中国联通 IT 研发中心总经理、联通软件研究院党委书记、院长耿向东表示，通过和阿里云合作，中国联通核心系统完成去 IOE，成为全球首个 IT 大规模云化重构的运营商。

目前，中国联通的核心系统搭载在云平台天宫 3.0 上。天宫云是中国联通与阿里云共同研发的企业级专有云平台，历经两次迭代后，容器运行规模超过 18 万，节点数超过 1.1 万。它将开卡业务从每秒 4000 笔，提升到每秒 4 万笔，效率提升了 10 倍。此外，还有效支持了 31 个省分、子公司和 100 多家政企客户。

“借助天宫云，联通集团形成了共能力、共平台、共研发体系的新 IT 生态。我们不仅赋能 31 个省公司，也为所有子公司和政企合作伙伴提供 IT 能力。天宫云成为联通技术自主创新的发动机。”耿向东表示。

此前，国内三大电信运营商一直在尝试应用云计算升级传统 IT 架构。中国联通率先发力，早在 2013 年就核心系统云化和阿里云进行沟通，经过多轮严苛的测试验证，2017 年双方正式达成合作。

阿里巴巴副总裁任庚称，天宫云集成了阿里云飞天操作系统 、自研的分布式中间件及云原生数据库 PolarDB-X 等技术，重构了中国联通的核心 IT 架构，实现了对中国联通 3.6 亿用户的无缝 “广覆盖”，成为全球最大的云上 BSS 系统 。

据了解，中国联通和阿里云还将在 5G、生态伙伴联盟等领域进一步加强合作，为中国数字经济提供更加稳固、可靠的网络基础设施。