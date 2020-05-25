联通电信这一年：共建5G省千亿，能否对抗中移动？

一年后的今天，信息所至，融入百业。当更多人触及5G，又将碰撞出怎样的火花？

5G巨额投入下，共建共享将节省数千亿

2019年6月5G商用牌照的发放，拉开了中国5G商用的序幕。不过5G在给三大运营商带来业务增长新机遇的同时，也出现了建设成本高昂的问题。

这对于资金实力相对较弱的中国联通和中国电信来说，更为急迫。2019年9月，中国联通与中国电信宣布开展5G网络共建共享，将在全国范围内合作共建一张5G接入网络。

双方的合作可谓是双赢。一方面相比中国移动，中国联通和中国电信无论从用户量还是营收规模上，都与之相差巨大，独立建设5G网络不太现实；另一方面，根据工信部的分配，中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源，中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源，双方的5G频段十分相近。

两家企业的共建共享效果在2019年就已显现。中国联通的2019年5G资本开支为79亿元，可用5G基站>6万站，覆盖50个城市，其中中国联通建设>4万站；中国电信2019年的5G资本开支为93亿元，建成了5G基站4万站，并共享中国联通5G基站超过2万站，在用5G基站总规模超过6万站，覆盖超过50个商用城市的重点区域。

对比中国移动，其2019年5G相关投资240亿元，建设开通5G基站超5万个，在50个城市提供5G商用服务。从2019年的5G建设情况来看，中国联通和中国电信的共建共享模式初见成效，双方分别以79亿元和93亿元的投资，实现了中国移动240亿元投资建设的5G基站数量。

今年3月，中国联通董事长王晓初表示，中国联通与中国电信共建共享网络，已节省约100亿元的成本。而在5年的5G建设周期中，共建共享将为双方各节省2000亿元的资本开支。

实际上，今年两家企业也进一步加大了共建共享的力度。中国联通2020年5G资本开支预计350亿元，中国电信2020年5G资本开支约453亿元，双方称力争在今年三季度完成新增共建共享5G基站25万站，覆盖全国所有地市。

再次对比中国移动，其2020年的5G资本开支预计为1000亿元，新建25万个5G基站。这一投资数字也超过了中国联通和中国电信的总和。

5G用户比拼：电信超2000万 联通迟迟未公布

除了网络建设之外，三家运营商在发展5G套餐用户上也不遗余力。

中国电信在这方面十分积极。今年1月15日，中国电信副总经理王国权对外宣布，5G商用两月其5G套餐用户数已突破800万。当时这一数字让外界十分意外，一是规模超出了预期，二是中国移动当时公布的数据是：截至1月7日中国移动5G套餐客户为302万户。这意味着当时中国电信的5G套餐用户数是中国移动的2倍之多。

不过后来双方的数据走势出现变化。今年2月，中国电信5G套餐用户规模为1073万户，也即是从1月到2月，中国电信的5G套餐用户只增长了273万；而截至2020年2月底，中国移动5G套餐客户已达到1540万户，也即是1月和2月新增了1238万户。

今年4月，中国电信5G套餐用户累计达到2170万户，而中国移动5G套餐客户数累计已达4374.5万户，并在5月17日达到5099.8万。

让外界好奇的是，中国联通却迟迟未公布自家的累计5G套餐用户数。今年3月，广东联通宣布其5G手机用户数已超100万，是联通系统内首个突破百万用户的省级分公司；今年4月，北京联通宣布北京地区的5G用户已率先突破百万，北京成为中国联通首个5G用户数突破百万的城市。但除了广东和北京之外，中国联通的全国5G套餐用户数仍然是个未知数。

2020年，中国移动和中国联通也都公布了各自的5G用户发展目标。中国移动在2019年年报中设定的目标是5G套餐客户净增7000万，并在日前称2020年计划发展5G套餐用户突破1亿户；中国电信预计，2020年全年有望实现5G规模突破，达到6000-8000万用户。

不过中国联通并未对外公布今年的5G套餐用户目标。而有媒体报道，中国联通确定5G为2020年业务发展重要目标，但不会作为业务发展的前提。会按照“网业分离、业务先行”的思路实现5G引领移动业务目标。

中国移动和中国广电开启共建共享，行业格局再生变？

中国联通和中国电信抱团建设5G之后，中国移动日前宣布，与中国广电已于近期签署5G共建共享合作框架协议，开展5G共建共享以及内容和平台合作。

这对中国运营商市场格局再次带来深远的影响。至此中国形成了中国联通+中国电信、中国移动+中国广电的2+2格局。

两大阵营中的企业合作都以保持各自品牌和运营独立为前提，不过合作的模式和内容有一些差异。

根据中国移动和中国广电的计划，双方将按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承承担负700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。

中国联通与中国电信在用户数和资金能力上势均力敌，但中国移动与中国广电的能力相差很大。中国移动拥有大量的用户数和基站资源，但要独立建设5G网络力不从心；中国广电在基站资源和用户数上能力不足，更无力独自建设5G网络，但在内容方面拥有优势。

双方合作之后，中国移动在原有的2.6GHz和4.9GHz频段之外，又拥有了700MHz频段。700MHz频段具有覆盖广、穿透力强、组网成本低等特点，这也有利于中国移动在扩大5G网络覆盖范围的同时，降低建设成本。同时中国移动也可以借助中国广电的丰富内容打造“网络+内容”生态。

而中国广电则可以在与中国移动共建700MHz 5G网络的同时，有偿使用中国移动的2G/4G/5G网络，快速具备向普通消费者提供通信服务的能力。日前中国广电宣布，其5G移动终端即将面向通信市场发布。

可以预见，中国移动与中国广电的合作，将在网络和业务方面对中国联通和中国电信带来一定的竞争压力，两大阵营未来的情形还需后续观察。不过2+2的市场格局也将进一步加快5G网络的覆盖、5G应用的创新，从国家层面和普通消费者的角度来看，这无疑是一件好事。