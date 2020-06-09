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消息称台积电已开始安装 3nm 生产线，早于此前预期

2020/6/9 16:40:31来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

6 月 9 日消息，据 Digitimes 报道，在 5nm 工艺顺利量产之后，芯片代工商台积电在工艺量产及研发方面的重点，已经放在了更先进的 3nm 和 2nm 上。

5nm 之后就将投入量产的 3nm 工艺方面，台积电是计划在 2021 年风险试产，2022 年上半年开始大规模量产。

在 3nm 生产线方面，外媒在今年 3 月底的报道中，是表示台积电在今年 10 月份就会开始安装相关的生产设备。

而在 Digitimes 最新的报道中，出现了台积电已提前开始安装 3nm 生产线的消息。外媒在报道中表示，台积电已经开始安装 3nm 生产线及相关的设施，正在按进度推进。

包括创始人张忠谋、现任 CEO 魏哲家在内的台积电高管，此前曾多次谈及 3nm 工艺。

在退休前 8 个月，也就是在 2017 年的 10 月份，张忠谋在接受采访时曾谈到 3nm 工艺，当时他是透露采用 3nm 工艺的芯片制造工厂计划在 2022 年建成，有可能在 2022 年量产。

在今年 4 月 16 日的一季度财报分析师电话会议上，魏哲家也曾谈及 3nm 工艺，他透露 3nm 工艺的研发正在按计划推进，计划 2021 年风险试产，2022 年上半年大规模量产。

魏哲家在财报分析师电话会议上还透露，同第一代的 5nm 工艺（N5）相比，第一代的 3nm 工艺（N3），晶体管的密度将提升约 70%，速度提升 10% 到 15%，能耗改进 25% 到 30%。

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关键词：台积电

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