台积电增购 2 台极紫外光设备，加快投入 2 纳米研发

6 月 8 日消息，据台湾媒体报道，台积电宣告 3 纳米制程预计明年上半年试产、2022 年下半年量产后，也加速 2 纳米研发脚步，近期增购二台极紫外光（EUV）机台，以投入 2 纳米研发。

台积电

台媒称，这使得台积电今年资本支出几乎不会向下修正，预计仍会上看 160 亿美元。

台积电是目前最积极导入极紫外光微影设备提供代工量产服务的晶圆厂，也因台积电在鳍式场效电晶体（FinFET）技术工艺精进，台积电在 5 纳米全数导入极紫外光微影设备。

台积电已宣布 3 纳米延续采用鳍式场效电晶体架构，依此技术架构，向 2 纳米迈进。

台积电此前在 2019 年年报中透露，公司已开始开发 2 纳米技术，同时针对 2 纳米以下的技术进行探索性研究。

台积电成立于 1987 年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为 2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为 TSM。

上周五收盘，台积电 (NYSE:TSM)股价上涨 1.69% 至 55.2 美元，总市值约 2862.71 亿美元。