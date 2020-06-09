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大众点评发新榜单：出门这些地方 “必玩”和 “必逛”

2020/6/9 17:52:32来源：网易科技作者：子青责编：孤城评论：

6 月 9 日消息，大众点评正式发布 2020 必系列榜单，全国 33 座城市共计 1006 家酒店、635 个景点、164 家商场脱颖而出，分别入选 “必住榜”、“必玩榜”和 “必逛榜”。

同时，“必系列”还同步推出《2020 夏季出游趋势报告》。报告内容显示，后疫情时代用户旅游趋势发生明显变化。更多用户出行半径缩小至本地及周边 “高铁一小时旅游圈”，而自驾出行较以往更受青睐。

在城市维度上，上海、北京、成都、杭州、广州五大城市，聚集众多品质酒店、人气景点和潮流商场，成为 “生活风向标”领头羊。上海一共有 153 家商户分别入选 “必住榜”、“必玩榜”、“必逛榜”，在所有城市中排名第一，北京、成都位列其后。

厦门、青岛、三亚、无锡、郑州、桂林、昆明等 7 座城市成为新晋旅游热点。

在 “必住榜”中，五星级酒店成入选最多品类，比例近七成，其中，500-1000 元的间夜价格占比最大。与去年相比，新上榜酒店占比 41%，新增大理、佛山、桂林等城市。

榜单公示期内，本地及周边城市出游关注度也持续上涨，“必玩榜”上榜景点浏览人数增长 70%，新增点评量累计达 20 万。

据了解，大众点评自 2017 年首次发布 “必吃榜”后，于 2019 年相继推出 “必系列”榜单。

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关键词：大众点评榜单

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