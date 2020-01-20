大众点评：去年处理黑产、刷好评等违规商户逾3万家

1月20日消息，大众点评表示，自2019年4月正式启动“清风行动”，全平台清查、打击违法违规内容，截至12月底共处理违规评价超过2000万条，处罚违规会员账号逾5万个；处理违规商户逾3万家，对于黑产、刷好评、辱骂、骚扰消费者等扰乱市场秩序的行为零容忍。

据了解，“清风行动”由大众点评诚信团队发起，重点打击虚假点评和黑色产业链。





大众点评介绍，2019年新的黑产、刷好评手段层出不穷，商家为了获取更好的线上口碑，私下组织“免费体验换好评”的活动 。这些商家要求参与者撰写图文并茂的好评，极大提高了作弊证据收集的难度。

针对这种新的作弊模式，诚信团队从技术、规则和举报机制三个方面升级应对，在技术层面通过策略的新一轮升级从虚假点评产生的初期进行遏制，在规则层面制定更加完善的违规处罚规则、加大处罚力度，提高用户和商家作弊的成本，同时建立用户有奖举报机制，联合用户共同打击黑产作弊。

据了解，为提升商家诚信经营意识，构建用户诚信点评规范。2019年，大众点评全新上线了《用户诚信分制度》。针对商户骚扰问题，如遇到商户要求删除差评、套取消费者信息的行为，平台查实后对违规商家扣除诚信分。针对竞争对手恶意差评问题，一经发现即扣除评价诚信分，并按期执行商户星级隐藏、排序降权、处罚期内所有点评不展示等一系列处罚。