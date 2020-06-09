小米 Mi NoteBook 采用侧面出风设计，印度专享

IT之家6 月 9 日消息 根据小米印度推特的消息，小米 Mi Notebook 将在 6 月 11 日在印度发布，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。今天，小米印度推特称有 10 万多的小米粉丝有意购买 Mi Notebook。

将官方海报亮度提高之后，我们可以清楚的看到小米 Mi Notebook 采用了侧面出风的设计，左侧有 USB 接口和耳机接口。

笔记本右侧还有两个 USB 接口以及 HDMI 接口和充电口，没有 Type-C 接口。

由此可以看出， Mi Notebook 是小米为印度打造的一款入门级的笔记本，模具设计不如刚刚发布的 RedmiBook 系列。

IT之家曾报道，爆料消息称小米 Mi Notebook 将采用第 10 代英特尔酷睿 i5 处理器，Horizon 版将采用第 10 代英特尔酷睿 i7 处理器。在 GPU 方面，Horizon 版将配备 NVIDIA GeForce MX350 显卡，而普通版将配备英特尔集成显卡或 NVIDIA GeForce MX250 显卡。小米 Mi Notebook 将配备 14 英寸的 FHD 显示屏，Horizon 版的屏占比为 91%。