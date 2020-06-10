B 站 6 月 12 日上架播放老四大名著电视剧：《水浒传》《三国演义》《红楼梦》《西游记》

IT之家6 月 10 日消息 据 IT之家网友反馈，哔哩哔哩弹幕网（简称：B 站）将在 6 月 12 日中午 12 点开始上架播放老四大名著电视剧，分别是《水浒传》1998 年版、《三国演义》1994 年版、《红楼梦》1987 年版、《西游记》1986 年版。还有一部《西游记续集》2000 年版。

水浒传简介：

北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅（魏宗万 饰）凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江（李雪健 饰）为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州…… 搅得大宋江山沸沸扬扬…… 本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。

三国演义简介：

东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼 “苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操（鲍国安 饰）、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布（张光北 饰）、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强 饰）等各路豪杰不断涌现，从群雄逐鹿到赤壁之战，从魏蜀吴三国鼎立到三分归一统，波澜壮阔的三国时代的大幕缓缓拉开…… 本片根据中国古典名著《三国演义》改编。

红楼梦简介：

青埂峰下女娲补天剩下的顽石在一僧一道的指引下下尘世去经历一番那富贵温柔乡了。一天，与甄士隐深交的贫困书生贾雨村向他借盘缠上京赴考，断定次子日后必定飞黄腾达的甄士隐慷慨解囊，于是雨村上京赴考了。不料甄士隐的爱女甄英莲却遭拐子拐了去，随后甄家在一场火灾后败落。贾雨村不负众望果然中了进士，随后当州官时遇到了被薛蟠强买的英莲，为了自己的利益，不得罪四大家族，雨村胡乱判了案。林黛玉（陈晓旭 饰）母亲早逝，自幼多病，父亲林如海拖上京的贾雨村将她带到外祖母家。贾母见了黛玉后喜不自胜，从此黛玉就在贾家安顿了下来。这日王夫人的姐妹薛姨妈一家也到了京城，从此贾宝玉（欧阳奋强 饰）、林黛玉和薛宝钗（张莉 饰）和袭人等一众少年少女一同见证了四大 ...

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西游记简介：

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。

西游记续集简介：

经过九九八十一难，唐僧（徐少华 饰）师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民（张志明 饰），并向其讲述了取景的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪假冒佛祖，欺世盗名，引来天兵天将除妖。这万里艰辛，一言难尽…… 本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，当年囿于经费等原因，老版《西游记》并未全部拍完，《西游记续集》补全了缺失的部分。