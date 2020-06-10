疫情威胁经济后，欧洲人终于开始网购了

导语：彭博社日前撰文称，在新冠疫情的 “强迫”之下，欧洲人终于开始在电商平台买东西了。在欧盟区，员工数量在 249 人或以下的企业中，只有 17% 支持在线销售，这些企业在疫情中受到了严重打击。不过，虽然眼下人们的网购意识强化，但早把采购视为日常社交的一部分的欧洲人，或许疫情后会立刻放弃电商平台。

以下为报道全文：

以往工作日的时候，胡安 · 马奎斯（Juan Manuel Caro Márquez）习惯驱车穿过西班牙南部，前往阿亚蒙特小镇，那里有他最喜欢的海鲜产品供应商。他会挑选购买当天的新鲜海产，然后带着成堆的海鲜回到自家小镇，把海鲜出售给当地餐厅。

但是，为了控制疫情，西班牙从 3 月中旬开始采取严格的封锁措施。对马奎斯来说，这意味着他无法再每周驱车 3500 公里拉回一车大西洋海贝。卖了三十多年的海鲜产品，马奎斯第一次尝试一大早在马拉加市的家里，登上改版过的鱼市在线拍卖网站，竞价购买海鲜。

即便现在西班牙正逐步放宽封锁措施，马奎斯说，他依旧每周有两天会在家工作，这样可以省下近 20 个小时的开车时间。他已经彻底拥抱电商，甚至还特地花时间开发自己的网站，直接在线向消费者出售海鲜。“要么创新，要么等着被淘汰，”马奎斯说，“这次的危机迫使人们接受线上销售。我们已经落后美国好多年。”

鱼类和海鲜批发商在阿亚蒙特拍卖产品

疫情危机给西班牙企业带来的威胁尤其明显。在西班牙，五分之四的中小企业不具备线上销售的能力。市场研究机构欧睿国际的数据显示，去年，西班牙的人均互联网销售额为 275 美元，相比之下，德国为 813 美元，而美国为 1551 美元。

在西班牙和其他欧洲地区，新冠疫情的爆发迫使之前仍犹豫不决的人们加速接受电子商务。欧盟统计局的数据显示，在欧盟区，员工数量在 249 人或以下的企业中，只有 17% 支持在线销售。

为了加速变革进程，欧洲官员正打算将拟议的 7500 亿欧元（约 8470 亿美元）经济援助计划中的一部分用于投资人工智能、数据和云基础设施以及 5G 移动网络建设。欧洲中央银行副行长路易斯 · 德 · 金多斯（Luis de Guindos）说：“绝对非常有必要对企业数字化进行投资，这样才能让他们更有竞争力。”

阿隆索 · 阿布雷乌，阿亚蒙特鱼市的管理者

小企业的生存对欧洲意义重大。在欧盟区，93% 的企业规模在 9 人或以下；在美国，企业规模不到 9 人的只占 80%。破产的企业数量越多，经济严重衰退的风险越高，这是欧洲所承受不起的。国际货币基金组织（IMF）预计，今年，欧盟经济将衰退 7.1% 左右，比其他任何地区都要来得严重。

已经具备数字化业务的企业，在这场迫使数百万人宅家不出的大流行中，表现出显著的优势。在接下来的数月，鉴于人们的日常活动仍然需要保持一定的社交距离，数字化的优势将继续帮助企业快速发展。经济合作与发展组织下的中小企业与创业部门负责人露西娅 · 库斯马诺（Lucia Cusmano）说：“我们有明确的数据表明，已经支持数字化的企业，哪怕只是使用了最基本的平台或工具，可以更顺利地度过这次危机。”

西班牙中央银行的经济学家们称，在全国封锁期间，在线消费在总销售额中的比例，从原来的 15%，上升到了 22%。

马奎斯说，他以前从来没有想过要使用鱼类市场提供的那个简陋的在线拍卖功能，因为他觉得这会影响他发挥自己的工作优势：与渔民面对面交流当天的收获，亲眼观察海鲜的个头等等。

阿隆索 · 阿布雷乌（Alonso Abreu）是阿亚蒙特鱼市的经理。他说，这种想法在他的客户中间非常普遍。疫情爆发之前，他几乎不碰在线拍卖的部分原因也在于此。“鱼类市场非常传统。大多都是子承父业的模式，”阿布雷乌说，“想要打破这个系统，加入新的技术元素，非常困难。”

增加了电商功能的企业或许可以吸引更多的年轻客户，也更有能力应对经济衰退。这些投资的累积效应，到了恰当的时机，或许可以推动生产率的提升。目前，欧洲大部分地区的生产率增长一直很疲弱。

马内尔 · 罗德里格斯（Manel Rodríguez）在巴塞罗那协助管理多个市办的食品市场。他说，早在疫情爆发之前，他就一直在跟供应商说，如果不及时开发电商平台，他们可能会失去年轻一代的消费者。

等到大流行突然来袭，四家已经推出在线销售功能的市场发现，他们的总销售额与去年同期相比，平均增长了 15%，其中很大一部分得益于在线消费。很多之前经常区超市购物或经常外出就餐的年轻家庭，这时候贡献了大量的线上销售额。

卖鱼摊位上的员工，位于巴塞罗那一处提供在线销售的市场

与此同时，尚未推出电商功能的 12 个市场里的供应商，不得不争先恐后地通过电话或 WhatsApp 跟客户做生意，或者使用现有的平台——但这些平台通常会对每笔交易收取 12% 到 35% 的佣金，因此他们的销售额要惨淡很多。“那些之前没有投资在线销售的市办市场，显然，现在十分后悔，”罗德里格斯说，“人们曾预期在线销售会进入食品领域，但没想到会这么快。”

但罗德里格斯也说，他不认为巴塞罗那食品消费者的购买行为不会有持久的改变。虽然供应商惊讶于老年消费者接受在线购物的速度，但一旦西班牙的封锁措施完全解除后，他们也很有可能会再次放弃在线购物。罗德里格斯解释说，很多老年消费者独自居住，每天出门采购西班牙火腿和新鲜蔬菜是他们日常社交生活的重要一部分。

尽管如此，罗德里格斯认为，部分已经看到巴塞罗那传统市场崭新魅力的年轻消费者会继续留在这里。已经享受到在线销售好处的商人也会大胆前进，不断改善他们的电商平台。“这让我们有机会跟亚马逊一较高下，”他说，“以前，很多小企业都认为跟亚马逊竞争免不了会以失败收场。”

在西班牙以及欧洲其他地方的许多家族企业里，新冠疫情也促使管理权从老一代向对数字化更敏感的年轻一代转移。在距离巴塞罗那以北约一小时车程的曼列乌，克拉拉 · 布洪斯（Clara Bujons）用两周半的时间，为自家经营的餐厅开发出一个网站，确保在封锁期间以及之后由于保持社交距离的需要，餐厅内同时用餐人数不能超过 40 人期间，他们仍旧能够维持一定的收入。

食品市场员工打包在线订单

“如果我们现在不行动，以后就没机会了，”22 岁的布洪斯告诉父母说。L’Origen 餐厅以布洪斯父亲制作的美味海鲜饭为招牌，餐厅接到的外带和外卖订单比她和父母料想得稍微好一些。“虽然还没有到令人惊喜的程度，但我们正在一步一步前进 .”她说。

布洪斯面临的一个阻碍是，曼列乌没有 Deliveroo、Uber Eats 和 Glovo 这些外卖公司，当地居民还不到 21000 人。人们还不习惯从网站上订餐。

但布洪斯说，三年前她刚到巴塞罗那那会，当地的网上送餐也不普遍。但不知怎的，一夜之间，好像大家都开始网上订餐了。“我当时还在好奇，这些轻便摩托车是怎么一回事？”她说，“变化可以来得非常快。我们得把握住每一个机会。”