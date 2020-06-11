计划五年后让加氢像加油一样便宜！美国加州大举投资氢燃料车

加州有一个大胆的想法：五年后让加氢和加油一样便宜，让氢燃料车真正成为加州民众的主流出行选择。

加州应对气候变化宏图

和大多数问题一样，在气候变化的问题上，特朗普政府铁心向右，加州政府坚定向左。虽然特朗普政府上台后退出了应对气候变化的巴黎气候协定，大力松绑和扶持传统化石能源开采，但在全球第五大经济体的加州，无论谁上台执政都不会改变环保减排的决心，从中国观众最熟悉的共和党州长施瓦辛格就开始积极应对气候变化。阿诺州长也是加州投资氢能源的最先推动者。

2017 年，加州政府颁布州法 AB 398，提出了美国最激进的减排目标；计划到 2030 年将温室气体排放量在 1990 年水平上减少 40%，到 2050 年实现温室气体比 1990 年减少 80%。这意味着加州 2030 年二氧化碳排放量将从 2017 年的 4.24 亿吨急剧减少到 2.58 亿吨。

但从目前的进展来看，加州政府并没有完成既定的减排目标；新冠疫情带来的经济下滑更带来了新的挑战。要实现如此激进的减排目标，全面转向可再生清洁能源是关键手段。加州已经提前两年实现了三分之一的电力来自太阳能、风能以及其他可再生能源，计划 2030 年将这一比例提升到三分之二。

此外，加州政府还在今年修改了新能源车发展规划，将 2030 年的零排放车辆数量目标从原定的 500 万辆提升到 750 万辆。鉴于目前加州只有 65 万辆零排放车，这一规划意味着未来十年加州新能源车将迎来巨大的市场增长契机。除了继续扶持电动车，氢能源车同样是加州政府正在大力扶持投资的新能源车。

优势和挑战都很明显

毫无疑问，氢燃料车有着诸多明显优势。除了真正无污染零排放之外，氢燃料车的最大优势就是可以像汽油车一样，在 3-5 分钟内就完成加氢上路行驶，而无需像纯电车那样需要耗时等待充电。而且氢燃料车每次加氢基本和汽油车一样，可以行驶超过 360 英里 (折合 579 公里，来自加州政府数据)。

虽然特朗普政府取消了 7500 美元的新能源车购置退税，但是加州还保留州退税优惠，纯电动车每辆补贴 2000 美元，氢燃料车补贴 4500 美元。但氢燃料车普及依然存在着加氢成本和加氢网络的限制。氢供应不稳定，加氢站数量少，投资成本太高，液压氢价格高，只有这些都是制约氢燃料车普及的关键瓶颈。

目前加州一共只有不到 50 个加氢站，主要集中在旧金山湾区和洛杉矶地区。硅谷所在的圣克拉拉郡目前已有 5 座加氢站，还有 5 座正在建设中，大体可以满足需求。但从短期来看，氢燃料车依然只能在本地通勤使用，从湾区到洛杉矶中途只有一座加氢站，离开加州更是可能寸步难行 (大胆一点的话，把可能去掉)。

制氢工厂的产能和安全性也是一大问题。去年 6 月，硅谷圣克拉拉的制氢工厂爆炸，直接导致硅谷数个加氢站荒废数月时间，居民的氢燃料车只能被迫停车积灰。丰田、本土和现代等氢燃料车企只好为这些车主提供燃油车型暂时使用。为了节省车辆闲置期间的保险费，一些车主更选择把氢燃料车回售给经销商，直接更换新车。

加氢像加油一样便宜

为了真正解决制约氢燃料车的普及问题，加州政府下属的加州能源委员会 (CEC)本月正式发布了《加州可再生制氢工厂部署与建造路线图》。按照 CEC 的部署规划，五年之后加州氢燃料车加氢将像加汽油一样便宜。这份报告是交由加州大学尔湾分校 (UC Irvine)的先进电力与能源项目撰写的。

加州政府投资氢能源的资金主要来自两部分。2007 年通过州法案 AB 118 创建清洁交通计划 (施瓦辛格州长在任时)，每年投入 1 亿美元，授权 CEC 开发和部署可替代与可再生能源以及先进交通技术，帮助加州实现气候变化政策。2013 年加州通过州法 AB 8，在 2024 年之前每年投入至多 2000 万美元 (占到 CEC 年度预算的 20%)用于铺设加氢站。

在实现成本经济的情况下，加州政府预计 2030 年加州可再生氢能源的需求将达到 4 亿吨，到 2050 年达到 40 亿吨。交通出行将是氢能源的主要需求，其次是炼油、发电、取暖、工业等需求。需要强调的是，加州规划的是可再生氢能源，即通过太阳能等可再生能源进行电解制氢。加州本身就拥有极为丰富的太阳能和风能资源。

现在加州的氢能源乘用车只有 8000 辆左右。主要销售车型包括丰田 Mirai、本田 Clarity、现代 Nexo 等等。不过无论是销售或是租赁的氢燃料车，都免费赠送三年的加氢费用，还有加州政府的 4500 美元的新能源车购置退税补贴。在这样的预计下，加州政府预计 2030 年轻型乘用车的氢燃料车将增加到 25 万 - 100 万辆。除了家用车，氢燃料车在用于重型卡车或者公交巴士方面甚至更有可行性。

氢能源领域的特斯拉

加州政府预计，到 2025 年加州氢燃料的出厂价格会降低到每公斤 2 美元。而加氢站的分发价格会降低到每公斤 6-8.5 美元，大大低于目前每公斤 13-16 美元的价格。如果按照行驶里程换算的话，这大致相当于氢燃料车主的加氢成本是每加仑 (3.7854 升)汽油价格 2.4-3.4 美元，基本和加州目前的汽油价格持平。

为方便读者理解，简单换算一下，这相当于到 2025 年在加州开氢燃料车就相当于开汽油车享受人民币 4.5-6.3 元 / 升的油价。而且这还是在政府补贴之前的价格，意味着补贴之后还可能更低。铺设 1000 个加氢站。

这一价格目标并不夸张。氢能源车企尼古拉 (Nikola Motors)创始人崔沃 · 米尔顿 (Trevor Milton)在亚利桑那投资建设太阳能制氢工厂，他预计自己的制氢成本将降低到每公斤 2.5 美元。值得一提的是，尼古拉就是氢燃料车领域的特斯拉，他们的公司名字也来自于传奇科学家尼古拉 · 特斯拉 (Nikola Tesla)。这家公司先后推出了重卡和皮卡等氢燃料车。

2014 年创办的尼古拉上周以借壳上市的方式在纳斯达克上市，虽然一辆车还没有正式交付，股价却急剧飙升，目前市值已经达到了 234 亿美元。创始人米尔顿的身价超过 80 亿美元。显然市场投资尼古拉的原因是看好氢燃料车的前景。米尔顿甚至相信有一天尼古拉会超越特斯拉，成为最大的新能源车企，因为他押注在氢燃料车，而马斯克则坚守纯电动车。