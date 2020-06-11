网易 CEO 丁磊：香港上市是网易全新起点

上午 9 点 30 分，网易（9999.HK）正式在香港联交所鸣锣上市，开盘价 133 港元，较发行价 123 港元上涨逾 8%。

在杭州上市庆典现场，网易公司创始人兼首席执行官丁磊与 8 位 “热爱者”一起登台完成 “云敲锣”。站在舞台中央的 8 位 “热爱者”中有网易产品的资深用户、也有出色的员工代表。

丁磊表示：“在香港上市是网易全新的起点。立足于这个更了解网易、网易也更了解的市场，通过持续网聚人的力量、网聚热爱的力量、网聚创新的力量，我们可以为广大用户带来更多的价值。”

据招股书披露，网易此次全球发售 1.71 亿新股，募集资金净额超过 200 亿港元，是 2020 年迄今为止港交所规模最大的公开发行。

2018 年，港交所修订港股《主板上市规则》，为寻求在港二次上市的新经济企业打开绿色通道。作为连接国内和世界的金融枢纽，港交所正在迎回一大批在美上市的优质中概股。港交所行政总裁李小加此前曾明确表示：“今年将是港交所 IPO 重要的一年，这其中既包括来自国内的超大规模 IPO，也包括很多从美国回流的企业。”

在公开招股期间，网易受到了市场的热情欢迎，获大幅超额认购。参与认购的总金额高达近 5000 亿港元，仅香港公开发售的部分就获得了 360.53 倍认购。

网易成立于 1997 年，2000 年在纳斯达克挂牌。在此后的 20 年中，网易稳健发展，穿越了不同的经济周期，股价较发行价增长逾 90 倍。网易是按季度派发股息的中概股。从 2014 年开始，网易开始发放季度股利并持续至今。

在香港上市，将为网易提供更多进入资本市场的机会。特别是亚洲资本市场，亦可吸引更广泛的亚洲及国际投资者，更能代表网易的中国及国际用户基础。

在港上市无疑是网易全新的里程碑。网易 CEO 丁磊在首封致股东信中表示，网易下一步会着力做好四件事：一，建立一个有自我进化能力的组织；二，继续网易一贯的精品战略；三，立足中国，坚定地推进全球化战略；四，推动资源更普惠。

目前，网易的主要业务涵盖在线游戏、智能学习、音乐流媒体、电商、传媒、邮箱等板块。