网易宣布全球发售确定发售价：每股 123 港元

IT之家6 月 7 日消息 网易（纳斯达克代码：NTES）今日宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行 171,480,000 股普通股（“发售股份”或 “股份”）的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价（“发售价”）均为每股发售股份 123 港元。

根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表 25 股股份的比例，发售价约合每股美国存托股 397 美元。公司在确定上述发售价时，综合考虑了美国存托股于 2020 年 6 月 4 日（定价前最后交易日）的收市价等因素。IT之家获悉，经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准后，公司的股份预计将于 2020 年 6 月 11 日开始在联交所主板交易，股份代号为 “9999”。在惯例成交条件满足的情况下，预计全球发售将在同一天结束。

公司通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约 21,092 百万港元。此外，公司向国际包销商授出可自 2020 年 6 月 5 日起的 30 日内行使的超额配股权，可要求公司按发售价额外发行最多 25,722,000 股新股份。

公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途。

CICC、Credit Suisse 及 J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

公司股价可能根据「证券及期货（稳定价格）规则」进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第 571 章证券及期货条例的规管已在公司于 2020 年 6 月 2 日刊发之招股书中予以披露。