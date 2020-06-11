华米新一代自研芯片官宣：“黄山一号”只是牛刀小试

IT之家 6 月 11 日消息 华米将于 6 月 15 日举办 AI 创新大会，今天华米科技官微预热，暗示将发布新一代可穿戴设备 AI 芯片。

华米官方预热海报称：“黄山一号”只是牛刀小试，一鸣惊人应该是什么？

IT之家了解到，“黄山 1 号”是华米科技于 2018 年 9 月 17 日发布的全球智能可穿戴领域第一颗人工智能芯片，集成了 AI 神经网络的可穿戴处理器，拥有四大核心人工智能引擎：心脏生物特征识别引擎、ECG、ECGPro、心律异常监测引擎。黄山 1 号已经在华米多款 Amazfit 品牌手表、手环中量产商用。

与此同时，华米科技 CEO 黄汪还发表长文《登上黄山，超越一号》，称：“众所周知，国内芯片产业的发展这些年内外受阻，困难重重，今年的形势尤为紧迫。谁也不敢保证，明天会不会拿钱也买不到货。”

黄汪还称，华米从创立之初，就下定决心走出一条自己的道路。比黄山 1 号更好的可穿戴芯片，应该叫红山 1 号还是黄山 2 号？由于使用场景的约束和限制，相比个人电脑的 X86 架构和移动设备的 ARM 架构，适用于可穿戴设备的芯片架构必须拥有超高的运算效率和超低的使用功耗。

黄汪表示高性能和低功耗，似乎就像硬币的两面。一面，是不同技术路径和算法规则下，如何最大限度的提升本地 AI 数据计算性能，因为计算性能影响着疾病识别速度，疾病识别速度每提升 1%，就可能多挽救一条鲜活的生命；另一面，是电池容量保持不变的情况下，如何有效提升续航，毕竟，我们可不打算给你的华米设备配一个充电宝。这时候，我是一个坚定的两面派。我们要做的，是让硬币立起来。

从黄汪的说法来看，华米将要发布的可穿戴芯片将兼顾性能和功耗，另外根据官微的消息，新的芯片还支持运动模式主动识别，不妨期待一下。