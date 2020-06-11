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499 元，小米米家喷墨打印一体机正式开售：无线三合一，多终端连接

2020/6/11 11:47:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 11 日消息 今日，小米米家喷墨打印一体机正式开售，售价 499 元

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米家喷墨打印一体机是一台无线三合一打印机，支持打印作业、复印身份证和扫描文档等功能。

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IT之家了解到，米家喷墨打印一体机配备可视化操作面板，支持多终端连接。用户可通过手机直接打印聊天文件。

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米家喷墨打印一体机随机器附赠满容量原装墨盒一套，支持单墨盒打印，还可实现多页纸质文件扫描归档。

京东小米（MI）米家彩色喷墨照片打印机499 元直达链接
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关键词：小米

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