哈工大、哈工程被禁用「工科神器」MATLAB

IT之家6 月 11 日消息 据机器之心等媒体报道，哈工大、哈工程的老师和学生们最近无法使用 MATLAB 了，确切来说，哈工大等使用的正版 MATLAB 无法被激活，已经激活的正版 MATLAB 跳出反激活的通知，继而显示授权许可无效，网页无法登录哈工大域名的账户。

据知乎上哈工大学生 @我不是那个意思 收到的通知，MathWorks 方面回应称，刚接到通知，根据美国政府最新的进出口管制名单，无法再提供服务，后续请关注学校的通知。

而哈工大负责技术支持的老师回应表示，自 2020 年 6 月 6 日开始，因哈工大被列入美国商务部实体名单的原因，影响到了学校 MATLAB 的正常使用，目前正在和美国 MathWorks 公司方面进行积极沟通。

IT之家此前报道，美国商务部 5 月 22 日宣布，将共计 33 家中国公司及机构列入 “实体清单”。被列入清单的中国科技企业包括：阿克苏华孚色纺有限公司（Aksu Huafu Textiles Co.）、云从科技 、烽火科技集团（FiberHome Technologies）及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司 (Nanjing FiberHome StarrySky Communication Development Company）、东方网力科技股份有限公司（NetPosa）及其子公司深网视界（SenseNets），云天励飞技术有限公司（Intellifusion）以及上海银晨智能识别科技有限公司（IS’Vision）、北京金诚环宇电子有限公司。