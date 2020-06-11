嫦娥四号科学家获「世界航天奖」！系该奖首次授予中国人

IT之家6 月 11 日消息 据中国探月工程微信公众号消息，由中国宇航学会推荐，经过国际宇航联合会两轮投票表决，嫦娥四号任务团队优秀代表中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁，中国探月工程副总设计师、中国航天科技集团有限公司科学技术委员会副主任于登云，嫦娥四号任务探测器系统总设计师、中国空间技术研究院研究员孙泽洲，获得国际宇航联合会 2020 年度最高奖——“世界航天奖”。这也是该国际组织成立 70 年来首次把这一奖项授予中国航天科学家。
▲ 图源：中国探月工程
嫦娥四号任务创造了多个世界第一：
第一次实现人类探测器月球背面着陆和巡视探测；
第一次利用运行在地 - 月拉格朗日 L2 点的中继通信卫星，实现月球背面与地球的连续可靠中继通信；
第一次在月球背面开展月球科学探测和低频射电天文观测。填补了世界月球科学探测领域多项空白。
IT之家了解到，目前，嫦娥四号已经高效工作十八个月昼，月面生存超过 500 天，成为世界上在月球表面工作时间最长的人类探测器。
嫦娥四号任务科学成果丰硕。
“玉兔二号”月球车累计行驶里程 447.68 米，目前距着陆器约 292 米，期间实施了岩石探测、车辙探测、撞击坑探测等科学探测试验。
利用测月雷达就位探测数据，首次揭示了月球背面着陆区域地下 40 米深度内的地质分层结构，阐述了其物质组分与演化机制。
利用红外成像光谱仪的就位光谱探测数据，成功揭示了月球背面的物质组成，验证了月幔富含橄榄石，加深了人类对月球形成与演化的认识。
利用中性原子探测仪对月表环境能量中性原子的探测数据，得到了能量中性粒子在月球表面通量能谱，证实了能量中性粒子的能量与入射太阳风的速度有很强的相关性。