嫦娥四号科学家获「世界航天奖」！系该奖首次授予中国人

IT之家6 月 11 日消息 据中国探月工程微信公众号消息，由中国宇航学会推荐，经过国际宇航联合会两轮投票表决，嫦娥四号任务团队优秀代表中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁，中国探月工程副总设计师、中国航天科技集团有限公司科学技术委员会副主任于登云，嫦娥四号任务探测器系统总设计师、中国空间技术研究院研究员孙泽洲，获得国际宇航联合会 2020 年度最高奖——“世界航天奖”。这也是该国际组织成立 70 年来首次把这一奖项授予中国航天科学家。

▲ 图源：中国探月工程

嫦娥四号任务创造了多个世界第一：

第一次实现人类探测器月球背面着陆和巡视探测；

第一次利用运行在地 - 月拉格朗日 L2 点的中继通信卫星，实现月球背面与地球的连续可靠中继通信；

第一次在月球背面开展月球科学探测和低频射电天文观测。填补了世界月球科学探测领域多项空白。

IT之家了解到，目前，嫦娥四号已经高效工作十八个月昼，月面生存超过 500 天，成为世界上在月球表面工作时间最长的人类探测器。

嫦娥四号任务科学成果丰硕。