PCIe 6.0 规范将在 2021 年制定完成

IT之家 6 月 11 日消息 PCI-SIG 日前发布了有关于即将推出的 PCIe 6.0 接口标准的最新公告，发布了 PCIe 6.0 标准 0.5 版本草稿，预计今年晚些时候将发布 0.7 版本，2021 年完成 PCIe 6.0 标准的 1.0 规范。

IT之家了解到，PCI-SIG 于每年 6 月举办开发大会，但今年受疫情影响，被迫于 6 月 3 日以在线会议的方式进行开发者会议。

截至目前，AMD 已经推出了与 PCIe 4.0 兼容的 CPU 和 GPU。英特尔方面，其 Z490 主板已经具有兼容 PCIe 4.0 的基础器件，预计明年初推出首款基于 PCIe 4.0 兼容的 Rocket Lake-S 架构的处理器。英伟达方面曾在五月推出了支持 PCIe 4.0 的 NVIDIA A100 Tensor Core GPU，而即将推出的安培核心 GPU 同样有望兼容 PCIe4.0。

而关于去年 5 月完成的 PCIe 5.0，虽然 AMD 和英伟达方面尚未确认其 PCIe 5.0 兼容设备的发布信息和时间，但根据英特尔此前路线图中的信息，英特尔将于 2021 年在服务器和数据中心领域推出支持 PCIe 5.0 和 8 通道 DDR5 内存的代号为 Sapphire Rapids 的 Xeon 处理器。

与 PCIe 5.0 类似，PCIe 6.0 标准带宽（64 GT/s）较上一代提高一倍，且保持 1.0 标准的向后兼容性，采用 PAM-4 调制，带宽加倍，传输速度加倍，本身延迟保证不变，同时使用 FEC 和 CRC 来纠错，支持 FLIT技术。但目前的问题是如何以较低的成本做到这一点。

PCIe 6.0 标准专为高带宽应用场景设计，例如连接人工智能和机器学习硬件的大型计算。演示文档还列出了 PCIe 标准的 800GbE 以太网。