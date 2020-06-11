华为澳大利亚：目前没有任何计划提供真正的全国性 5G

华为澳大利亚公司批评了联邦政府的 5G 部署，称这将使农村和局部地区没有任何覆盖。

这家信息通信界的巨头声称，“目前没有任何计划提供真正的全国性 5G”，除非网络运营商获得联邦资助。

根据华为提交给一个正在调查澳大利亚 5G 部署、采用和应用的委员会的意见书，如果没有政府的 “果断行动”，农村社区将错过 5G。

尽管华为表示支持该委员会关于农村 5G 试验的建议，但声称农民尤其有可能 “像错过 4G 一样”遭受损失。

“现实情况是，5G 对我们的农业社区代表了‘鸡和蛋’的问题，在确定能够使用 5G 技术之前，他们是不可能开始投资能够提高生产力的技术先进的新设备的。”

华为还指出，澳大利亚政府已投入 500 亿美元建设全国宽带网络，或将提供比以往更好的网络，但声称数据上限和 25Mbps 的速率限制对农业技术创新 “不够”。

此外，这家网络制造商还提到了早些时候提交给议会的一份文件，其中称由于减少 “关键供应商的竞争”，5G 部署成本将上升 30%，达到 7 亿至 21 亿美元。

华为补充说 :“这些额外的 5G 部署成本将使在澳大利亚农村和局部地区提供 5G 覆盖更加困难，联邦政府必须找到降低运营商部署成本的方法，这一点至关重要。”

然而，该公司指出，它支持在这些地区共享基础设施以降低成本，但声称这可能会遭到一些利益相关者的抵制。