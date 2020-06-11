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华为澳大利亚：目前没有任何计划提供真正的全国性 5G

2020/6/11 21:15:48来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：骑士评论：

华为澳大利亚公司批评了联邦政府的 5G 部署，称这将使农村和局部地区没有任何覆盖。

这家信息通信界的巨头声称，“目前没有任何计划提供真正的全国性 5G”，除非网络运营商获得联邦资助。

根据华为提交给一个正在调查澳大利亚 5G 部署、采用和应用的委员会的意见书，如果没有政府的 “果断行动”，农村社区将错过 5G。

尽管华为表示支持该委员会关于农村 5G 试验的建议，但声称农民尤其有可能 “像错过 4G 一样”遭受损失。

“现实情况是，5G 对我们的农业社区代表了‘鸡和蛋’的问题，在确定能够使用 5G 技术之前，他们是不可能开始投资能够提高生产力的技术先进的新设备的。”

华为还指出，澳大利亚政府已投入 500 亿美元建设全国宽带网络，或将提供比以往更好的网络，但声称数据上限和 25Mbps 的速率限制对农业技术创新 “不够”。

此外，这家网络制造商还提到了早些时候提交给议会的一份文件，其中称由于减少 “关键供应商的竞争”，5G 部署成本将上升 30%，达到 7 亿至 21 亿美元。

华为补充说 :“这些额外的 5G 部署成本将使在澳大利亚农村和局部地区提供 5G 覆盖更加困难，联邦政府必须找到降低运营商部署成本的方法，这一点至关重要。”

然而，该公司指出，它支持在这些地区共享基础设施以降低成本，但声称这可能会遭到一些利益相关者的抵制。

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关键词：华为5G

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