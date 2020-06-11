诺基亚研究发现：FWA 是 5G 重大机遇，性能与无线宽带一样好

根据诺基亚发布的一项最新研究，只要 5G 固定无线接入（FWA）的性能与目前的宽带服务一样好，FWA 就是全球消费者中排名最高的 5G 用例。

这项由 Parks Associates 进行的研究表明，76% 的受访者认为 FWA 是整体上最吸引人的用例，其中 66% 表示，如果 5G FWA 与其目前的宽带服务价格相同且提供相同或更高的质量，他们将会使用 5G FWA 服务。

这项研究的受访者来自美国、英国和韩国等不同市场，重点关注消费者和企业领域。以消费者为中心的研究对 3000 人进行了调查，而对企业的研究则对超过 1000 名IT决策者进行了调查。

诺基亚服务提供商业务营销副总裁 Josh Aroner 表示：“我们试图了解这些受访者对 5G 的看法，他们对 5G 的了解程度，他们的支付意愿，他们所关注的应用或用例类型。”

FWA 也是中小企业的首选用例，73% 的企业对 FWA 表现出了浓厚的兴趣 -- 如果 FWA 的成本和性能可以与其现有有线宽带服务相匹敌的话。在消费者方面，FWA 的吸引力有些令人惊讶。

“我们认为（FWA）会很有吸引力，但比我预期的还要高。”诺基亚服务提供商市场洞察总监 Patty Wong 表示。“他们真的希望有现有宽带提供商（如 cable）的替代选择。”

调查发现，许多人表示，即使市场上有其他宽带服务提供商，但他们的大楼或者公寓只提供一家供应商。她说，“FWA 实际上将为他们打开大门。”

这项研究在新冠疫情爆发之前就结束了，据该研究显示，视频被视为跨垂直领域和不同业务规模的 5G“杀手级应用”，90% 的受访者认为高质量的、持续的视频流是 5G“非常有价值”的方面。如果这项研究是在新冠疫情之后进行的，这一比例应该还会更高。

在垂直行业和不同规模的企业中，有 83% 受访者表示他们发现视频应用非常吸引人，而 48% 的企业将视频监控视作一个近期机会。

大约 61% 的企业受访者表示，他们计划通过运营商的指导来规划 5G 服务。能源和制造公司对 5G 的了解程度最高，并且正在探索 5G 在高级 WAN/LAN 用例中的潜力，包括基础设施维护、远程机器控制和云机器人。

以下为其他一些重要发现：