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Epic 开启《方舟：生存进化》免费领取

2020/6/11 23:07:36来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 11 日消息 Epic 游戏商城现已开启《方舟：生存进化》免费领取，领取时间截至 6 月 18 日晚 11 点。

IT之家了解到，这是由虚幻 4 引擎打造的一款多人在线生存竞技网游，在一个超高自由度的开放世界里，可以体验采集、制造、打猎、收获、建造、研究以及驯服恐龙等超多自由内容。

官方介绍：

孤身一人苏醒在空旷的海岸边，发现自己身处一个充满恐龙的神秘岛屿 “ARK”，你身无寸缕，饥寒交迫，你必须学会打猎、获取资源，制作物品，种植庄稼，发展科技，建立庇护所，从而让你可以在这个世界中存活下去。同时，你也可以利用技巧杀死或者驯服、繁殖、骑乘那些生活在这片岛屿上的洪荒巨兽。你也可以与上百人建成部落，互相侵略，生存，以及逃离这片孤岛！

最低配置要求：

  • 操作系统 : Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

  • 处理器 : Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better

  • 内存 : 8 GB RAM

  • 图形 : NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or better

  • DirectX 版本 : 10

  • 存储空间 :  需要 60 GB 可用空间

领取链接：点此领取

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关键词：ark生存进化

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