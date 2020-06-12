LG Display 已被韩国选定为可伸缩显示屏研发领导厂商

6 月 12 日消息，据国外媒体报道，LG 旗下专注于面板事务的 LG Display，已被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商。

LG Display 被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商的消息，是 LG Display 在官网宣布的。

官网的信息显示，LG Display 已被韩国产业通商资源部 (MOTIE)，选定为可伸缩显示屏研发这一国家项目的领导厂商。

LG Display 在官网上表示，他们会监督这一大型研发项目的进展，可伸缩显示屏研发项目，是韩国产业通商资源部 2019 年开始推动的通过培育核心技术，发展韩国下一代显示产业的重要举措。

官网上的信息显示，LG Display 的目标是通过多年的研发，在 2024 年开发出延伸率达到 20% 的可伸缩显示屏。

对于被选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商，LG Display 高级副总裁、实验室负责人 Soo-Young Yoon 博士表示，他们很荣幸能在这些技术和产品的发展中扮演重要角色。

Soo-Young Yoon 表示，通过可伸缩显示屏这一研发项目，他们希望能为未来显示技术的发展做出贡献，通过多样的下一代显示技术组合，巩固他们在这一行业的领先地位。

在官网上，Soo-Young Yoon 还提到，LG Display 作为领导厂商参与研发的可伸缩显示屏，是拥有广泛应用前景的新领域，这一显示屏可用于物联网、5G、自动驾驶汽车等诸多领域。