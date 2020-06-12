内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

戴尔国内推出 OptiPlex 系列新款台式机，最高搭载 10 核 i9

2020/6/12 16:16:21来源：TechWeb作者：行者崟涛责编：孤城评论：

IT之家6 月 12 日消息 6 月 12 日消息，戴尔科技集团举办 “新机在握，智迎挑战” 2020 戴尔全新商用客户端产品及解决方案发布会，全新 OptiPlex 产品组合亮相中国。

全新 OptiPlex 7080 塔式机最高可配高达 10 核的 i9 处理器，并支持高达 125 瓦的 CPU，可实现更高性能。同时可以选配英特尔博锐技术的处理器，并提升易管理性、稳定性和安全性。全新 27 英寸 OptiPlex 7780 一体机采用英特尔 Unite 就绪设计 ，为用户提供无缝协作能力，可快速开启会议，并即时无线共享协作内容。作为戴尔高端台式机系列产品，全新 OptiPlex 5080 系列专为出色的性能和可靠性而设计，涵盖塔式机、小型机和微型机，外形更加时尚，且散热面板面积进一步扩展。此次全新 OptiPlex 5000 和 7000 系列产品还创新性地融入搭载 AI 功能的戴尔智能调优软件 Dell Optimizer，提升机器响应速度，并可通过不断学习用户的工作方式，优化用户使用频率高的应用程序。

▲ 戴尔 OptiPlex 系列新款台式机

专为中国市场定制的成铭系列自问世以来一直致力于满足中国行业用户的需求。此次经过重新设计的成铭 3990/3991 塔式机在产品外观上延续了鸟巢设计的中国元素，并且更加时尚和小巧，机箱尺寸减小至 14.7L。新品配备 Windows 10 神州网信政府版 / NeoKylin 中标麒麟操作系统，保留多种传统接口；可选 360 瓦高效电源，高效节能且 VR 就绪。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：戴尔台式机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    