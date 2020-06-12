戴尔国内推出 OptiPlex 系列新款台式机，最高搭载 10 核 i9

IT之家6 月 12 日消息 6 月 12 日消息，戴尔科技集团举办 “新机在握，智迎挑战” 2020 戴尔全新商用客户端产品及解决方案发布会，全新 OptiPlex 产品组合亮相中国。

全新 OptiPlex 7080 塔式机最高可配高达 10 核的 i9 处理器，并支持高达 125 瓦的 CPU，可实现更高性能。同时可以选配英特尔博锐技术的处理器，并提升易管理性、稳定性和安全性。全新 27 英寸 OptiPlex 7780 一体机采用英特尔 Unite 就绪设计 ，为用户提供无缝协作能力，可快速开启会议，并即时无线共享协作内容。作为戴尔高端台式机系列产品，全新 OptiPlex 5080 系列专为出色的性能和可靠性而设计，涵盖塔式机、小型机和微型机，外形更加时尚，且散热面板面积进一步扩展。此次全新 OptiPlex 5000 和 7000 系列产品还创新性地融入搭载 AI 功能的戴尔智能调优软件 Dell Optimizer，提升机器响应速度，并可通过不断学习用户的工作方式，优化用户使用频率高的应用程序。

▲ 戴尔 OptiPlex 系列新款台式机

专为中国市场定制的成铭系列自问世以来一直致力于满足中国行业用户的需求。此次经过重新设计的成铭 3990/3991 塔式机在产品外观上延续了鸟巢设计的中国元素，并且更加时尚和小巧，机箱尺寸减小至 14.7L。新品配备 Windows 10 神州网信政府版 / NeoKylin 中标麒麟操作系统，保留多种传统接口；可选 360 瓦高效电源，高效节能且 VR 就绪。