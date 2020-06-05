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戴尔 G5 SE 5505 星河银版上架：AMD Ryzen 7 4800H+RX 5600M

2020/6/5 10:55:55来源：IT之家作者：问舟责编：懒猫评论：

IT之家6 月 5 日消息  作为首款采用 AMD Ryzen 4800H 处理器 + AMD RX5600M 显卡的双 A 平台游戏本，戴尔 G5 SE 5505 目前已上架京东并开启预售，将于本月 18 日正式发售，首发价 6499 元，144GHz 电竞版本首发价 7699 元

相比此前的英特尔版本，G5 SE 此次上架了一款全新配色——星河银。需要注意的是，G5 SE 的 SE 是锐龙特别版的含义，并非 G5 低配版。

IT之家了解到，戴尔 G5 SE 搭载了 15.6 英寸显示器，1080p 分辨率，可选 144Hz 显示面板（支持 AMD FreeSync）。配置方面，戴尔 G5 SE  搭载了 8 核 16 线程的 R7 4800H，显卡为 RX 5600M，最高支持 16GB DDR4 3200MHz 内存和 512GB SSD。

此外，戴尔 G5 SE 配备了四区域 RGB 自定义背光键盘，内置 AWCC 外星人智控中心，支持与 ALIENWARE 配件联动、SmartShift 自动优化性能和 G-key 一键散热模式。

其他方面，戴尔 G5 SE 配备了 HDMI、USB3.2、2 x USB2.0、音频接口、一百万像素摄像头、四芯快充电池，可选 68Whr。戴尔 G5 SE 机身尺寸 21.6 x 364.5 x 254mm，重 2.5kg。

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关键词：戴尔

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