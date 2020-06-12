统信操作系统 UOS 20 SP1 更新正式版发布，附更新内容大全

IT之家6 月 12 日消息 统信操作系统是由统信软件开发的一款基于 Linux 内核的操作系统，统信桌面操作系统支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏、申威、Intel、AMD 等芯片平台的笔记本、 台式机、一体机和工作站。统信桌面操作系统包含原创专属的桌面环境、多款原创应用，以及数款来自开源社区的原生应用软件，能够满足用户的日常办公和娱乐需求。

IT之家获悉，统信桌面操作系统通过对整机、终端办公应用、服务端应用和硬件外设的适配支持，对桌面应用的开发、移植和优化，以及对应用场景解决方案的构建，完全满足项目支撑、平台应用、应用开发和系统定制的需求，体现了当今操作系统发展的最新水平。同时，也为党、政、军、能源、金融、军队军工等关键行业，提供了符合当前业务需求和满足未来发展的平台支撑。

主要功能更新与缺陷修复

统信桌面操作系统 update 版本是在主版本的基础上延伸出来的维护版本，主要提升系统的稳定性和增加对联想、华为、长城、曙光、三诺等厂商适配支持，修复已知的各个平台上存在的缺陷和提供部分功能优化。

主要功能更新

用户隐私协议更新

系统整体更新了用户隐私协议，从多角度加强对用户隐私的保护。

主要修复的缺陷

内核

飞腾 CPU 机器更新内核后，重启系统时间较长

龙芯平台上外接无线网卡和蓝牙时，机器没有响应

ARM 平台部分机器手动安装内核包更新内核后，机器无法正常关机、重启

龙芯平台联想长风 M530Z 部分机器重装系统后重启无法进入系统

ARM 平台部分机型触控板连接成功后，提示连接异常的问题

鲲鹏平台机器上执行 glxgears 性能测试卡顿的问题

DDE 桌面环境

vga 断开连接后一段时间，桌面图标和任务栏显示异常的问题

反复多次切换屏保时间设置可能出现桌面显示异常

X86 平台部分机型修改分辨率可能出现花屏

X86 平台部分机型反复修改屏幕缩放值可能出现花屏

龙芯平台机器执行高强度压力测试可能出现导致桌面卡顿

X86 平台部分机器新装系统，低概率出现 “计算机、回收站”图标显示异常

连接双屏，隐藏任务栏后，可能引起鼠标唤醒异常

连接多屏后且设置为复制模式，点击锁屏，登陆页面出现闪动

ARM 和龙芯平台部分应用分屏显示异常

文件管理器

鲲鹏平台 920 机型插入 U 盘后可能无法识别到 U 盘

ARM 平台机器拖动文件可能导致桌面卡死

控制中心

ARM、X86 平台部分机器可能控制中心和任务栏无线网卡显示异常

龙芯平台机器插上蓝牙适配器连接触摸板，控制中心 - 鼠标 - 通用页面未出现触摸板栏

龙芯平台机器插上 USB 无线网卡后，设备有输入，但控制中心和任务栏无显示

无线网络在输入错误密码后取消自动连接且断开连接后，系统会不断刷新连接

X86 平台机器安装系统且激活进入开发者模式后重启，再次进入系统后显示未激活

网络账户无线连接不能同步

X86 平台机器旋转屏幕并保存设置后屏幕没有旋转

ARM 平台机器控制中心未出现电源管理模块

ARM、龙芯平台机器控制中心未出现网络账户

X86 平台机器网络账户登陆后还显示登陆界面，退出控制中心再打开可正常显示已登陆，但是无法登出

接入两个无线网卡，且相互切换，界面不跳转

X86 平台机器进行系统更新，当检测到更新超过限制大小时，未出现提示消息

已登录的用户未注销，切换到其他普通用户后可以直接删除之前登录的账户

语言切换为正体中文后，最终用户协议显示空白

控制中心系统信息模块 - 关于本机的 CPU 处理器信息为空

电源管理

ARM 平台华为鲲鹏 920 机器无法关机，强制重启后无法识别鼠标，需要重新插拔

通知中心

4K 屏场景下屏幕缩放，通知中心使用鼠标滑轮下滑可能失败

网线拔掉后，通知中心未出现网络断开提示

启动器

拖动帮助手册到回收站的位置可能出现回收站消失

应用商店

卸载 Thunderbird 邮件 / 新闻后重装提示安装失败

音乐

ARM 平台机器使用蓝牙音响播放本地音乐出现卡顿

影院

视频文件播放完成后，再次点击播放无效

X86 平台机器在影院里面声音调节到 0 以后，再次调节声音无效

字体管理器

安装字体中含有重复字体时，偶尔出现应用闪退

打印管理

X86-64 平台机器通过 dbus 安装打印机驱动失败

欢迎

X86 和兆芯平台上欢迎的宣传视频显示黑框

统信软件技术有限公司（简称 “统信软件”）成立于 2019 年，由国内多家长期从事操作系统研发的核心企业整合后组成。公司专注于操作系统等基础软件研发与服务，在北京设立了总部，并在上海、广州、武汉、南京、西安、成都等地建立分公司。

目前，统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，共同发展和建设新的软硬件技术生态。