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统信操作系统 UOS 20 SP1 更新正式版发布，附更新内容大全

2020/6/12 23:00:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 12 日消息  统信操作系统是由统信软件开发的一款基于 Linux 内核的操作系统，统信桌面操作系统支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏、申威、Intel、AMD 等芯片平台的笔记本、 台式机、一体机和工作站。统信桌面操作系统包含原创专属的桌面环境、多款原创应用，以及数款来自开源社区的原生应用软件，能够满足用户的日常办公和娱乐需求。

IT之家获悉，统信桌面操作系统通过对整机、终端办公应用、服务端应用和硬件外设的适配支持，对桌面应用的开发、移植和优化，以及对应用场景解决方案的构建，完全满足项目支撑、平台应用、应用开发和系统定制的需求，体现了当今操作系统发展的最新水平。同时，也为党、政、军、能源、金融、军队军工等关键行业，提供了符合当前业务需求和满足未来发展的平台支撑。

主要功能更新与缺陷修复

统信桌面操作系统 update 版本是在主版本的基础上延伸出来的维护版本，主要提升系统的稳定性和增加对联想、华为、长城、曙光、三诺等厂商适配支持，修复已知的各个平台上存在的缺陷和提供部分功能优化。

主要功能更新

用户隐私协议更新

  • 系统整体更新了用户隐私协议，从多角度加强对用户隐私的保护。

主要修复的缺陷

内核

  • 飞腾 CPU 机器更新内核后，重启系统时间较长

  • 龙芯平台上外接无线网卡和蓝牙时，机器没有响应

  • ARM 平台部分机器手动安装内核包更新内核后，机器无法正常关机、重启

  • 龙芯平台联想长风 M530Z 部分机器重装系统后重启无法进入系统

  • ARM 平台部分机型触控板连接成功后，提示连接异常的问题

  • 鲲鹏平台机器上执行 glxgears 性能测试卡顿的问题

DDE 桌面环境

  • vga 断开连接后一段时间，桌面图标和任务栏显示异常的问题

  • 反复多次切换屏保时间设置可能出现桌面显示异常

  • X86 平台部分机型修改分辨率可能出现花屏

  • X86 平台部分机型反复修改屏幕缩放值可能出现花屏

  • 龙芯平台机器执行高强度压力测试可能出现导致桌面卡顿

  • X86 平台部分机器新装系统，低概率出现 “计算机、回收站”图标显示异常

  • 连接双屏，隐藏任务栏后，可能引起鼠标唤醒异常

  • 连接多屏后且设置为复制模式，点击锁屏，登陆页面出现闪动

  • ARM 和龙芯平台部分应用分屏显示异常

文件管理器

  • 鲲鹏平台 920 机型插入 U 盘后可能无法识别到 U 盘

  • ARM 平台机器拖动文件可能导致桌面卡死

控制中心

  • ARM、X86 平台部分机器可能控制中心和任务栏无线网卡显示异常

  • 龙芯平台机器插上蓝牙适配器连接触摸板，控制中心 - 鼠标 - 通用页面未出现触摸板栏

  • 龙芯平台机器插上 USB 无线网卡后，设备有输入，但控制中心和任务栏无显示

  • 无线网络在输入错误密码后取消自动连接且断开连接后，系统会不断刷新连接

  • X86 平台机器安装系统且激活进入开发者模式后重启，再次进入系统后显示未激活

  • 网络账户无线连接不能同步

  • X86 平台机器旋转屏幕并保存设置后屏幕没有旋转

  • ARM 平台机器控制中心未出现电源管理模块

  • ARM、龙芯平台机器控制中心未出现网络账户

  • X86 平台机器网络账户登陆后还显示登陆界面，退出控制中心再打开可正常显示已登陆，但是无法登出

  • 接入两个无线网卡，且相互切换，界面不跳转

  • X86 平台机器进行系统更新，当检测到更新超过限制大小时，未出现提示消息

  • 已登录的用户未注销，切换到其他普通用户后可以直接删除之前登录的账户

  • 语言切换为正体中文后，最终用户协议显示空白

  • 控制中心系统信息模块 - 关于本机的 CPU 处理器信息为空

电源管理

  • ARM 平台华为鲲鹏 920 机器无法关机，强制重启后无法识别鼠标，需要重新插拔

通知中心

  • 4K 屏场景下屏幕缩放，通知中心使用鼠标滑轮下滑可能失败

  • 网线拔掉后，通知中心未出现网络断开提示

启动器

  • 拖动帮助手册到回收站的位置可能出现回收站消失

应用商店

  • 卸载 Thunderbird 邮件 / 新闻后重装提示安装失败

音乐

  • ARM 平台机器使用蓝牙音响播放本地音乐出现卡顿

影院

  • 视频文件播放完成后，再次点击播放无效

  • X86 平台机器在影院里面声音调节到 0 以后，再次调节声音无效

字体管理器

  • 安装字体中含有重复字体时，偶尔出现应用闪退

打印管理

  • X86-64 平台机器通过 dbus 安装打印机驱动失败

欢迎

  • X86 和兆芯平台上欢迎的宣传视频显示黑框

统信软件技术有限公司（简称 “统信软件”）成立于 2019 年，由国内多家长期从事操作系统研发的核心企业整合后组成。公司专注于操作系统等基础软件研发与服务，在北京设立了总部，并在上海、广州、武汉、南京、西安、成都等地建立分公司。

目前，统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，共同发展和建设新的软硬件技术生态。

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关键词：UOS统信操作系统Linux

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