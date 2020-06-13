人人网及旗下开心汽车：怀疑公司能否继续经营

人人网周五盘后大涨逾 20%，该公司在提交的非及时 20F 文件中称，公司的流动性和资本资源是否充足存在不确定性，这给公司能否继续经营带来了实质性的怀疑。

人人网周五收涨 3.89%，报 4.27 美元，较今年 3 月份的 0.45 美元纪录低位上涨 848%。



此外，人人网旗下开心汽车在提交的非及时 20-F 文件中亦称，公司能否继续持续运营存在很大疑问。在截止 2019 年 12 月 31 日的一年中，公司营收大幅下滑超 20%。该公司股价盘后跌超 8%。