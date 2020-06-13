网友制作苹果新款 iMac 渲染图，下巴到底需不需要保留？

IT之家6 月 13 日消息 日前，有爆料称苹果将在 WWDC 上亮相新款的 iMac 设备，引起了网友的广泛关注。外媒 MacRumors 论坛中的一位平面设计师网友就根据自己的理解设计了几张渲染图，一起来看一下吧。

根据爆料中 “新款 iMac 有 iPad Pro 和 XDR 显示器的设计元素”这一线索，网友 FrankySavvy 制作了一组渲染图，分别是无下巴、中下巴和大下巴。制作者本人表示喜欢中下巴的设计。另外，渲染图中的 iMac 也采用了类似于苹果 Pro Display XDR 的支架设计。

关于 iMac 的下巴问题，2、3、4 楼的网友就表达了完全不同的意见。2 楼赞同 “中下巴”，并希望新支架不要太贵；3 楼称不介意大下巴，但希望苹果把苹果边框缩减一下；3 楼支持无下巴的设计。

IT之家曾报道，爆料者 Sonny Dickson 的消息称新款 iMac 的边框将很窄，与 Apple Pro Display XDR 的边框相似，并将融入 iPad Pro 的设计语言。另外，新款 iMac 将不再采用融合硬盘，转而采用全固态硬盘，并首次在 iMac 上使用苹果 T2 芯片。