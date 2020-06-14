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狠招！韩国用 “呼死你”软件整治小广告，效果显著

2020/6/14 6:36:25来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 14 日消息  央视消息，为整治铺天盖地又难以处罚的非法小广告，韩国地方政府最近想出了一个软件反制的 “狠招”：用所谓的 “呼死你”软件整治小广告

IT之家了解到，韩国政府所采用的这种方式可不停呼叫小广告所涉及的相关号码，令其一直处于占线中从而实现无法骚扰其他人的目的。据报道，自从实施 “呼死你”这一狠招后，韩国街头非法小广告的数量明显变少，“反小广告”效果显著，相关部门打算继续采取这一措施。

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关键词：小广告呼死你

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