新谷歌电视棒曝光：搭载晶晨芯片，新增低延迟模式和 Stadia 支持

IT之家6 月 14 日消息 据 xda-developers 报道，XDA 开发者 deadman96385 日前发现了一份名为 “Sabrina”的 Android TV dongle 固件。该开发人员从固件 DTS 文件中解析出一些新特性。

这些新特性包括新 Android TV dongle 采用了 2GB 的 RAM 存储且搭载了晶晨 Amlogic S905X2 芯片、博通 BCM43569 蓝牙 Wi-Fi 芯片、科通 Tensilica HiFi 4 DSP 芯片，新增自动低延迟模式，将支持谷歌 Stadia 流媒体服务等。此外，该 Android TV dongle 还配备了一个独立的蓝牙遥控器，支持按键长按编程操作以及具有专用的 Netflix 和 YouTube 键。

谷歌 Android TV dongle 是一个带有 HDMI 接口的、类似 U 盘的智能设备，可直接插入大屏设备使其成为一台智能电视或安卓平板，有望在今年发布会上伴随 Pixel 4a 等产品一同发布。售价方面，新款 Android TV dongle 预计在 80 美元左右

IT之家了解到，Amlogic S905X2 发布于 2018 年，采用 12 纳米工艺制造，配备 4 个 1.8GHz 的 Cortex-A53 CPU 内核与 ARM Mali-G31 MP2 GPU 内核，支持 4Kp75、10-bit、杜比视觉、HDR10+、H.265 、HLG 和 VP9 等，在安卓 TV、电视盒子领域使用广泛。