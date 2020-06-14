小白不懂内存系列：努比亚红魔 5G 氘锋 16G 运存版正式开售

IT之家6 月 14 日消息 努比亚红魔 5G 氘锋透明版 16GB+256GB 版目前已在京东商城正式开启发售，售价 5199 元。

IT之家了解到，红魔 5G 氘锋透明版是目前唯一一款采用 16GB 内存的手机。红魔 5G 游戏手机采用 144Hz 6.65 英寸 AMOLED 屏，拥有 2340×1080 分辨率，支持 4096 级亮度自动调节，搭载高通骁龙 865 平台，5G 双模组网，支持 LPDDR5+UFS3.0，采用 ICE3.0 立体多维散热系统，内置转速达 15000 转 / 分的离心风扇，后置索尼 6400W IMX686 摄像头 + 800 万像素超广角摄像头 + 200 万像素超微距摄像头。其他方面，红魔 5G 游戏手机还配备了 4500mAh 电池，支持 55W 快充、WIFI6 等。

根据此前数码博主 @数码闲聊站 爆料，小米近期也将推出一款支持 16GB 运存的旗舰手机，或为小米数字旗舰系列新品或新款黑鲨游戏手机。

三星曾于今年二月宣布已完成大规模生产 16GB LPDDR5 移动 DRAM 封装测试，籍此可为业内提供更高的性能和更大的容量。该批量产 DRAM 基于三星第二代 10nm 级工艺，比上一代 DDR4 模块（运行速度为 5500Mb / s）快 30％, 同时还可节约 20％的能耗，将用于下一代高端智能手机。故此，今年搭载 16GGB 运存的旗舰手机或将不在少数。