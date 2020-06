HBO 推出全新 HBO Max，抛弃 HBO Go、HBO Now 品牌

IT之家6 月 14 日消息 外媒 9to5 Mac 报道,HBO 上个月推出了新的流媒体服务 HBO Max,该服务不仅提供 HBO 频道的内容,还提供整个 WarnerMedia 集团的内容。但是,该公司正在对其当前的产品系列进行一些更改,以避免与新的 HBO Max 混淆。

以前,HBO 提供了两个应用程序:HBO Go 和 HBO Now。虽然 HBO Go 专注于将 HBO 纳入流媒体或有线电视套餐的用户,但 HBO Now 作为独立服务允许任何人订阅 HBO。现在 HBO Max 推出,让情况更加复杂,使得一些消费者难以理解他们从现在开始应该使用哪种服务。

由于 HBO Max 是 HBO Now 的扩展版本,因此旧的 HBO Now 已更新并更名为 HBO Max。同时,捆绑了 HBO 的有线电视订户也可以使用新的 HBO Max。因此,HBO Go 服务将于 7 月 31 日停止支持。

但是,如 The Verge 所述,这些更改对于特定的用户组应该引起一些问题。WarnerMedia 尚未签署在 Roku 或亚马逊 Fire TV 设备上提供 HBO Max 的协议,因此这些平台仍将具有 HBO Now(将重命名为 “ HBO”)。不幸的是,该服务将继续仅包含 HBO 自己的内容,价格仍为每月 14.99 美元。

IT之家此前报道,HBO 还退出了 Apple TV 频道,用户曾直接在 Apple TV 应用程序上订阅 HBO 内容。iOS 和 tvOS 用户现在需要下载 App Store 上的 HBO Max 应用程序。

请注意,HBO Max 目前仅在美国地区提供,并且这些更改尚未影响到其他国家 / 地区。