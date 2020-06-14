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原 PS 游戏《风之旅人》正式登陆 Steam：促销价 41 元，支持简体中文

2020/6/14 23:43:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 14 日消息 近期，《风之旅人》这款吸引了许多人的标志性游戏终于来到了 Steam 平台。

该游戏自 2012 年以来一直是索尼 PlayStation 独占游戏，去年 6 月份登陆 Windows PC 的 Epic 商店。

《风之旅人》最初于 2012 年在 PlayStation 3 上发布，然后于 2015 年移植到 PlayStation 4。如上所述，该游戏终于在整整七年后的 2019 年登陆 PC，随后又推出了 iOS 移植版。

IT之家获悉，Steam 版本的《风之旅人》目前在 7 月 10 日之前可享受 25％的折扣，如果你在 6 月 25 日之前购买它，则也将免费获得 FLOWER。目前总售价 55 元，优惠价 41 元，支持简体中文。

在古老而神秘的 Journey 世界，滑翔在废墟上空和沙丘之间，探索未知的奥秘。您可以单独行动，或者结伴而行，一起探索游戏中的广阔世界。Journey 拥有令人惊叹的视觉效果和获得格莱美提名的配乐，为玩家带来无可比拟的惊艳体验。

你可以在 Steam 页面找到游戏的最低要求。

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统：Windows 7

  • 处理器：Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350

  • 内存：4GB RAM

  • 显卡：Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750

  • 存储空间：4GB 可用空间

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关键词：风之旅人Steam

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