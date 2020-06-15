台积电拟赴美建厂，汉唐帆宣等供应链企业称将跟进

6 月 15 日消息，据台湾媒体报道，台积电上月早些时候宣布投资 120 亿美元在美国建厂，同属台积电大联盟的供应链企业汉唐、帆宣等等也将跟进。

台积电

台积电董事长刘德音上周表示，将邀请供应链成员一同赴美。对此，无尘室厂务系统大厂汉唐、帆宣及自动化厂盟立等，都表达赴美建立据点，积极努力争取订单的企图心。

汉唐董事长陈朝水表示，客户要我们去哪裡，汉唐都会去。目前汉唐没有美国公司，准备这次去设。

帆宣董事长兼执行长高新明说，帆宣曾承接台积电美国华盛顿州 WaferTech 业务，对于潜在客户新设厂规划，必将努力争取。

她表示，帆宣做为设备代理、制造及工程系统整合商，原本就在旧金山设有 OEM（原始设备制造商）的采购据点。近年随鸿海集团进入威斯康辛州，建立驻厂服务。未来大客户台积电将赴美国亚历桑那州建 12 寸晶圆厂，帆宣势必将积极争取相关业务。

盟立自动化总裁孙弘表示，盟立原先是台积电资讯系统供应商，近年来随着盟立跨入半导体厂工厂自动化整体解决方案领域，后者业务贡献度已超越资讯系统业绩。

厂房机电及无尘室统包工程服务厂洋基工程，受惠于两大产业龙头指标客户台积电及大立光近年扩厂脚步不辍，前几年也追随台积电赴南京建厂。对于是否随台积电赴美建厂，洋基表示，积极准备中。