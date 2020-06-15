“毅力号”火星探测器最新细节公布：搜寻远古微生物

北京时间 6 月 15 日消息，据国外媒体报道，目前，美国宇航局最新公布了 “毅力”号火星探测器上传感器的最新细节，该探测器将在火星表面搜寻远古微生物迹象。

“毅力”号火星探测器装配着一部高功率相机和一个紫外线激光器，它们将协同工作，对火星土壤样本进行读数，从而确定土壤化学和矿物成分。

主仪器被称为 “SHERLOC（拉曼冷光光谱仪）”，用于扫描宜居环境中的有机物和化学物质，被安装在探测器机械臂末端，SHERLOC 将向火星表面发射紫外线激光，科学家将测量紫外线在撞击地面时的散射方式，从而推断它是由何种矿物质和化合物构成。

SHERLOC 还将用于识别某些有机物质可能释放的独特 “光谱指纹”，用于跟踪分析远古生命迹象。美国喷气推进实验室路德 · 比格尔（Luther Beegle）指出，生命力是非常顽强的，如果我们发现有机物聚集在岩石某一部分，可能意味着远古微生物在这里繁衍生息。

拉曼冷光光谱仪（SHERLOC）的名称部分源自印度物理学家 C.V。拉曼（C.V。Raman），他是 20 世纪二十年代首次使用光散射光谱技术的科学家。

拉曼冷光光谱仪还将与广角地形传感器（WATSON）配合工作，广角地形传感器有助于光散射光谱研究，并使地面操作人员能够识别火星采集样本。火星探测器机械臂将样本放在 1.3 厘米直径的金属管中，之后送至地球进行实验分析。

广角地形传感器还能不停地旋转角度拍摄，它除了完成操作任务之外，还有助于跟踪分析探测器的状况。“毅力”号探测器还装载 5 种布料和头盔材料样本，拉曼冷光光谱仪和广角地形传感器将配合收集数据，跟踪分析辐射对材料的影响，并帮助研究用于人类宇航员是否安全。

目前，美国宇航局计划 7 月下旬发射 “毅力”号火星探测器，计划 2021 年 2 月 18 日着陆火星。

科学家有什么证据表明火星存在生命？

几十年以来，对其他星球生命的探索一直吸引着科学家，但是科学家透露称，现实可能不太像好莱坞大片。如果火星存在生命，很有可能会以细菌化石的形式出现，目前科学家提出寻找火星生命的最新方法，以下是迄今为止最有希望的火星生命迹象：

水

在火星表面寻找生命的时候，专家们一致认为水是生命存活的关键，虽然火星是由贫瘠的岩石构成，水被锁定在极地冰帽，但远古时期火星表面可能存在水。

2000 年，科学家首次发现火星表面存在水的证据，美国宇航局 “全球勘测者”探测器发现水流形成的沟壑，近年来关于此处发现的斜坡线是否可能是流水形成的仍存在争议。

陨石

据统计，地球已被来自火星的 34 颗陨石击中，其中 3 颗被认为可能携带着火星远古生命痕迹。1996 年，专家在南极洲发现一块被命名为 “ALH 84001”的陨石，它包含着类似细菌的化石结构。然而，2002 年专家得出结论称，这种有机物质是在没有生命参与的情况下由火星火山活动形成的。

生命迹象

火星第一张特写照片是 1964 年 “水手 4 号”探测器拍摄的，这些早期图像显示，火星地貌可能是在气候湿润时期形成的，因此这里可能是生命家园。

1975 年，第一艘 “海盗号”人造卫星发射升空，尽管没有具体定论，但它为其他探测器着陆火星表面铺平了道路。许多火星车、轨道器和着陆器已发现火星地壳之下存在水的证据，甚至火星表面存在降水。

今年初，美国宇航局 “好奇号”火星车在一处远古湖床上发现潜在的生命基础物质，这些有机分子保存在盖尔陨坑 35 亿年前基岩之中，科学家认为，火星远古时期这里曾有一个佛罗里达州奥基乔比湖大小的浅水湖泊，暗示着该条件可能孕育生命形式。

未来的火星探索任务将把火星陨坑样本带回地球，进行更深入彻底的测试分析。

甲烷

2018 年，“好奇号”火星车还证实了火星大气中甲烷含量存在季节性急剧增多，专家分析称，甲烷观测结果为现代生命提供 “最令人信服”的证据之一。

“好奇号”火星车 甲烷测量任务历时 4 年半（地球年），相当于 3 个火星年。火星北半球季节性高峰出现在夏季末，南半球季节性高峰出现在冬季末。

这些季节性峰值幅度是之前的 3 倍，远远超出了科学家的预期值。