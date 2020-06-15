内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

巫师财经已签约西瓜视频？字节跳动：暂不回应

2020/6/15 12:02:10来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

6 月 15 日消息，知名财经短视频自媒体 “巫师财经”在昨日宣布退出 B 站，有消息称该 UP 主已独家签约字节跳动旗下西瓜视频。对于该消息，字节跳动相关负责人表示 “暂不回应”

6 月 14 日，巫师财经发布视频《退出 B 站：鲜衣怒马少年时 内容产业、网红、成长》，在视频中他称将会退出 B 站。15 日凌晨，B 站发布公开声明称，“对于巫师财经的单方面违约行为感到震惊和遗憾”。该声明称，巫师财经在 B 站 2 个月获得 100 万关注，在与 B 站签订内容合作协议后，单方面违约，并与某视频平台签署了 “排除 B 站的内容合作协议”，B 站还公布了该深度合作协议的封面。

巫师财经回应称，与 B 站签订的协议并未完成签署流程，认为协议并未生效。目前 “巫师财经”在 B 站的账号已被冻结。

有消息人士透露称，西瓜视频已与巫师财经签订了 “排除 B 站的内容合作协议”，字节跳动相关负责人对该消息表示 “暂不回应”。

值得注意的是，近期各短视频平台开始抢滩知识、财经类内容创作者。今年，B 站上线知识区，而且针对新的知识分区推出百万奖金招募活动，鼓励 UP 主参与内容创作。西瓜视频在本月发起了 “西瓜活字计划”，号称将提供 2 亿现金流量，面向全网招募图文作者创作视频。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：西瓜视频

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    