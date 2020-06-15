巫师财经已签约西瓜视频？字节跳动：暂不回应

6 月 15 日消息，知名财经短视频自媒体 “巫师财经”在昨日宣布退出 B 站，有消息称该 UP 主已独家签约字节跳动旗下西瓜视频。对于该消息，字节跳动相关负责人表示 “暂不回应”。

6 月 14 日，巫师财经发布视频《退出 B 站：鲜衣怒马少年时 内容产业、网红、成长》，在视频中他称将会退出 B 站。15 日凌晨，B 站发布公开声明称，“对于巫师财经的单方面违约行为感到震惊和遗憾”。该声明称，巫师财经在 B 站 2 个月获得 100 万关注，在与 B 站签订内容合作协议后，单方面违约，并与某视频平台签署了 “排除 B 站的内容合作协议”，B 站还公布了该深度合作协议的封面。

巫师财经回应称，与 B 站签订的协议并未完成签署流程，认为协议并未生效。目前 “巫师财经”在 B 站的账号已被冻结。

有消息人士透露称，西瓜视频已与巫师财经签订了 “排除 B 站的内容合作协议”，字节跳动相关负责人对该消息表示 “暂不回应”。

值得注意的是，近期各短视频平台开始抢滩知识、财经类内容创作者。今年，B 站上线知识区，而且针对新的知识分区推出百万奖金招募活动，鼓励 UP 主参与内容创作。西瓜视频在本月发起了 “西瓜活字计划”，号称将提供 2 亿现金流量，面向全网招募图文作者创作视频。