Arm 中国联名信：对吴雄昂莫须有的指控感到震惊和气愤

安谋中国管理团队在公司内网刊发联名信，联名信内容显示，公司对近期媒体报道中对 Allen（吴雄昂）的莫须有的指控感到非常震惊和气愤。

Arm 中国表示，吴雄昂受到那些莫须有的指控，公司认为这不仅伤害了 Allen 和安谋中国的名誉，也深深伤害了我们的感情。

“目前，安谋中国公司运转正常、团队稳定，没有因为此次事件影响到与任何客户和合作伙伴的正常业务活动。”Arm 中国强调。

以下是 Arm 中国声明全文：

星辰山海不负韶华 凝芯聚力砥砺前行

大家好，这是安谋中国管理团队的联名信。

作为公司管理团队，我们绝大部分都是与 Allen 共事十年以上、彼此深入了解的同事，我们对于近期媒体报道中对 Allen 的莫须有的指控感到非常震惊和气愤。Allen 是有着过硬技术背景的专业人士，是产业界有口皆碑的企业领军人物。从 2004 年加入 Arm，到 2007 年开始领导中国团队，再到今天作为安谋中国合资公司的创始董事长，带领我们大家一起奋斗至今。这十多年来，他为 Arm 技术和生态在中国的引入和发展、为芯片 IP 市场需求付出了极大的心血。这样一位在 Arm 体系任职 16 年的行业老兵，对产业有着真挚情怀、对 Arm 和安谋中国有着深厚热爱的良师益友，受到那些莫须有的指控，我们认为这不仅伤害了 Allen 和安谋中国的名誉，也深深伤害了我们的感情。

Allen 和我们大家，都是对技术创新有追求、对半导体产业有梦想，踏踏实实做事的人。五年前，Arm 和我们团队便看到中国市场对于 IP 技术的强劲市场需求，并最终于 2018 年在 Arm 和各中方实际投资者的大力支持下，安谋中国合资公司成功设立。过去两年，Allen 以身作则，带领公司全体员工以创业团队的心态严格要求自己，勤奋、拼搏、从不懈怠。安谋中国的营收和利润每年都创新高，业务规模增长迅猛，得到了多方股东的认可。多年来我们伴随着广大中国客户共同成长，得到了他们的高度赞赏和长期合作支持。我们的研发团队打造出周易、星辰和山海等产品，帮助很多客户快速完成了产品设计和流片。我们每个人都非常清楚做 IP 产品的难度，一个仅仅两岁的团队，能够取得这样令客户、合作伙伴甚至 Arm 刮目相看的成绩，是大家团结一致、不畏艰辛、埋头苦干、一点一滴做出来的，也离不开 Allen 对于团队的充分信任和对研发投入的大力支持。作为团队的领军人物，Allen 同大家一起做的每件事情，都是为了 Arm 生态和安谋中国有更好的发展。

Arm 作为全球科技平台型公司，生态建设一向是其成功的基础。在中国，大家都知道生态建设的投入是高风险、长周期的、“吃力不讨好”的工作，但这项任务必须要做，而且必须要做好。因为只有做好生态才能可持续高速发展，为公司创造长期价值。安谋中国一方面要集中有限的自身资源发展业务，另一方面又要找到方法建设和支持生态发展。Allen 通过集思广益，与多家国内外一流资本、产业合作伙伴和地方政府在内的第三方合作，在深圳推动了粤港澳大湾区集成电路设计创新公共平台的建成，在全国各地推动了安创加速器、天使 VC 基金、芯片设计教育、孵化服务、开源软件等平台的落地，累计帮助和扶植了上百个生态创新项目。伴随着中国半导体行业的快速发展，我们也通过协同外部产业资本，以早期投资支持优秀的芯片设计公司更快的走向成熟、走向市场，为 Arm 和安谋中国的业务和生态体系作出更大的贡献。这些项目都是安谋中国生态战略部署的重要组成部分。对生态的投资和建设，路险且长，但至关重要，所以谁也没有计较其短期回报和经济利益。其中 Allen 自身倾注的资源、时间、精力，就是为了更好地赋能产业创新，创造真实的产业价值。

尽管 2020 年疫情影响严重，安谋中国仍然超额完成上半年业务指标，而且我们有信心再次超额完成全年业务目标。目前，安谋中国公司运转正常、团队稳定，没有因为此次事件影响到与任何客户和合作伙伴的正常业务活动。我们也要求所有员工尽职尽责，确保给我们的客户和合作伙伴们继续提供一流服务。无论什么时候，我们就是一群硬核工程师，我们的核心价值，就是为客户提供更好的产品、更高效的服务，为半导体产业、为生态系统提供有力的支持。这是我们的承诺，也是我们的初心。

风雨同舟，砥砺前行，我们坚信我们所能看到的未来，成为中国智能科技生态领航者，通过奋斗一定可以实现！