目前，全球多个国家也都在卫星互联网领域竞争。

上月底，SpaceX 载人龙飞船将两名航天员成功送入国际空间站赚足眼球。

而在我国，卫星互联网也被纳入 “新基建”范畴，卫星互联网将进入密集部署阶段。

卫星互联网领域竞争正式拉开

马斯克在上月底成为媒体争相报道的对象，源于其旗下太空探索公司（SpaceX）的载人龙飞船将两名航天员成功送入国际空间站而开创历史——这是民营企业首次成功实施的载人航天任务。

当然，马斯克并没有停下来的意思，未来几年，SpaceX 计划向地球低轨发射 4.2 万颗卫星（1.2 万颗已获批准，3 万颗已提交申请），形成覆盖全球的卫星互联网。

其实，美国近几年涌现出以 OneWeb、SpaceX、O3b 为代表的新兴商业航天企业都各自推出了数量巨大的卫星星座计划，当然以 SpaceX 最为激进。

所谓卫星互联网，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。

而如今，全球多个国家也都在卫星互联网领域竞争。目前已经有多个国家提出了低轨卫星计划，频轨资源竞争激烈。

欧盟早在 2011 年就决定将整合欧盟各成员国的资源，从欧盟层面大力发展泛欧卫星移动通信服务，使人们无论在欧盟多偏远的地区都能利用卫星移动接收终端实现通信，实现 “无死角”通话、高速上网和收看电视。

而据报道，俄罗斯将在卫星通信领域的项目上花费 3220 亿卢布（约合 43.6 亿美元），其中 2800 亿卢布（约合 38 亿美元）用于部署全球卫星宽带网络。

在我国，卫星互联网也被纳入通信网络基础设施范畴，2020 年 4 月 20 日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围。

根据麦肯锡预测，预计 2025 年前，卫星互联网产值可达 5600 亿至 8500 亿美元。

5G 空天地一体化网络

据了解，卫星互联网跟 5G 相比，卫星互联网的总体建设和运营成本更低。小米董事长雷军也认为：如果未来通信通过卫星覆盖，建设成本要比 5G 基站低很多。“预计卫星互联网将于 5-10 年内在国内成熟商用。”

但这并不意味着卫星互联网可以取代 5G，相反二者是互补的。

传统地面通信骨干网在海洋、沙漠及山区偏远地区等苛刻环境下铺设难度大且运营成本高，通过部署传统通信骨干网络在互联网渗透率低的区域进行延伸普及已存在现实障碍。

我们知道，相比地面通信，卫星互联网设施受物理攻击及自然灾害的影响小。而且能够为偏远、地面通信设施相对匮乏的区域提供全覆盖服务。可以说，卫星互联网将网络覆盖从地球二维表面延展到了近地三维空间，具有全球覆盖、成本低、不受地域限制等显著优势。

观看我国三大运营商，在努力建设 5G 的同时，在卫星互联网领域也在布局。

2020 年 6 月 7 日，中国联通发布了《空天地一体化通信网络白皮书》，中国联通希望通过运营商在地面通信网络和行业应用中的牵引作用，加速空天地一体化融合组网应用场景和应用示范的落地。

中国联通网络技术研究院院长张涌表示：“5G 空天地一体化网络将成为未来我国通信网络的重要发展趋势。地面通信系统与卫星互联网已开始互补合作、融合发展，突破地表地形的束缚，逐步进入‘全球全域的宽带互联网’时期。”

而在此之前，联通旗下的联通航美对外发布了四项卫星互联网产品，覆盖海陆空通信以及遥感应用业务。

今年 4 月底，上海移动与蔚星科技合作共建 5G﹢卫星通信融合创新实验室。实验室是我国国内首个 5G 与卫星通信融合的仿真测试平台。而早在 2018 年中国移动就在西藏实现了卫星 4G 覆盖技术，该技术可广泛应用于西藏高寒牧区、边境地区、通信盲区等传统通信方式难以接入的区域。

而中国电信是天通卫星移动通信业务的独家运营商。

国内卫星互联网建设

在我国，中国卫星互联网建设将由航天科技集团、航天科工集团旗下公司占主导地位，这两大集团旗下正在低轨通信互联网 “鸿雁星座”和 “虹云工程”。

据悉，“鸿雁星座”系统一期建设有 60 余颗骨干卫星构成，优先提供全球移动通信业务和重点地区的宽带互联网业务；二期拓展为 300 余颗补网卫星，将宽带业务也拓展至全球，以服务 200 万移动用户、20 万宽带用户及近 1000 万的物联网用户，并在导航、航空、航海等领域提供综合服务。整个计划在 2024 年后完成。

“虹云工程”系统由 156 颗小型卫星构成，每颗 500 公斤，运行在 1000 公里的轨道上空，采用 Ka 波段通信，每颗卫星有 4Gb 带宽的吞吐量。以互联网接入为基础功能，具备通信、导航和遥感一体化、全球覆盖、系统自主可控的特点，以其高速率、低延时等特征，为全球用户提供通信、导航增强和遥感信息一体化综合服务。它优先向全球用户提供 “宽带互联网”服务，并计划于 2022 年前后将初步建成。

由于卫星互联网均属于高投入、长周期的高新技术领域，国内商业航天领域 99% 是国有企业。且目前行业涌现的大多数企业处于从起步到跃升的发展阶段，体量较小，侧重研发投入。

“因此，需要鼓励民营企业进入商业航天市场，从原有的科研模式转向科研 + 大规模工业制造模式。”雷军在今年 “两会”期间关于卫星互联网的提案中说，“希望加快发展卫星互联网，降低民营企业进入卫星互联网的门槛。”

如今，国内互联网公司已经或多或少涉足卫星互联网领域，例如：2018 年，斗鱼公司的斗鱼 666 号卫星也跟着长征火箭的步伐进入了太空，当然，这只是冠名。

而哔哩哔哩（B 站）计划今年 6 月下旬发射一颗名为 “哔哩哔哩视频卫星”的遥感卫星，卫星所获的遥感视频、图片数据将用于 B 站科普。

据悉，哔哩哔哩视频卫星已于今年 5 月 11 日出征运往酒泉卫星发射中心，目前卫星发射前的测试准备工作进展顺利。如发射成功，哔哩哔哩视频卫星或将成为国内首个由互联网公司定制的用于科普的视频遥感卫星。